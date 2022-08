Nach zwei Jahren als Single ist Ex-Bachelor Andrej Mangold wieder bis über beide Ohren verliebt und in festen Händen. Das verriet der 35-Jährige jetzt in einem Interview.

Und seine Flamme ist keine gänzlich Unbekannte.

Ex-„Bachelor“ Andrej Mangold ist wieder in festen Händen

Knapp zwei Jahre ist es nun her, dass der Ex-Bachelor Andrej Mangold und Jennifer Lange sich getrennt haben. Während Jenny vor einigen Monaten ihr großes Liebesglück mit Darius Zander fand, galt Andrej als Single. Zumindest bis jetzt. In einem Interview verriet der 35-Jährige nun: Er ist wieder vergeben!

Die beiden sind übrigens auch schon Instagram-official. Erst vor wenigen Stunden veröffentlichte der Reality-TV-Star ein Video, das ihn ganz nostalgisch in die Ferne blickend, mit seiner neuen Liebe am Strand zeigt. Dazu schreibt er „Finally“ – inklusive Herz-Emoji. Die Message ist eindeutig: Andrej ist über beide Ohren verliebt. Aber in wen – fragt sich seine Community nach dem Post des Videos.

Das ist Andrejs neue Flamme

Fans müssen sich nicht lange gedulden, denn im Interview mit der „Bild“-Zeitung spricht der ehemalige „Bachelor“ ganz offen über die neue Frau an seiner Seite. „Wir wollten es erst öffentlich machen, wenn wir uns zu 100 Prozent sicher sind. Auch wenn wir erst wenige Wochen zusammen sind und uns auch nach wie vor weiter kennenlernen, fühlen wir uns sehr wohl miteinander und möchten uns nicht verstecken.“ Dann verrät er auch, wer seine neue Liebe ist: „Anni ist eine kluge, wunderschöne und selbstständige Frau, die mit Anfang 30 mit beiden Beinen mitten im Leben steht“.

Und ganz unbekannt ist „Anni“ nicht: Annika Jung, so ihr vollständiger Name, ist unter anderem erfolgreiche Fashion-Influencerin. Und mit über 500 Tausend Followern auf Instagram ist sie damit auch ziemlich erfolgreich unterwegs. „Ich liebe ihre Ausstrahlung, wie sie lächelt, wie positiv sie durchs Leben geht und wie sie mich jeden Tag zum Lachen bringt“, sagt der 35-Jährige über seine Liebste. Sie sei eine „sehr moderne, stilvolle und unabhängige Frau“.

Kennengelernt haben sich die zwei übrigens vor einem Jahr – im Urlaub auf Mykonos durch einen gemeinsamen Freund. Dazu sagt Andrej noch im Interview: „Nach anfänglich eher sporadischem Kontakt, der immer mehr und intensiver wurde, haben wir vor ein paar Wochen gemerkt, dass unsere Treffen mittlerweile viel mehr als nur eine reine Freundschaft sind.“