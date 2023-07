Raubtier-Alarm in Berlin! Die Polizei warnt aktuell vor einer möglicherweise entlaufenen Löwin im Süden von Berlin. Gegen Mitternacht alarmierten Augenzeugen die Einsatzkräfte.

Anrainer von insgesamt drei Gemeinden wurden vor dem Verlassen ihrer Wohnungen gewarnt.

Berlin: Polizei sucht nach mutmaßlicher Löwin

Im Süden der deutschen Hauptstadt sucht die Polizei aktuell fieberhaft nach einem frei laufenden Raubtier. Augenzeugen hatten in der Nacht Alarm geschlagen. Laut Polizei hätten diese zwischen Berlin und Potsdam ein Raubtier an einem bewaldeten Straßenrand gefilmt. Bereits in der Nacht veröffentlichte die Polizei Brandenburg eine Warnung auf Twitter.

#Eilnews

Bitte meiden Sie es aufgrund eines entlaufen Wildtieres aktuell im Bereich Kleinmachnow, Teltow & Stahnsdorf (PM) das Haus zu verlassen und holen Sie auch Ihre Haustiere ins Haus. Unsere Kollegen sind vor Ort und prüfen die Situation. pic.twitter.com/AqODrxySHz — Polizei Brandenburg (@PolizeiBB) July 20, 2023

Wie ein Polizeisprecher am Donnerstagmorgen mitteilte, könnte es sich möglicherweise um eine Löwin handeln. Bewohner werden davor gewarnt, ihre Wohnungen zu verlassen und ihnen wird auch geraten, ihre Haustiere nach drinnen zu holen. Das Tier wurde im Bereich Kleinmachnow, Teltow und Stahnsdorf gesichtet.

Video: Augenzeugen filmen Raubtier bei Berlin

Aktuell läuft eine fieberhafte Suche nach der mutmaßlichen Löwin. Bislang fehlt von dem Tier allerdings jede Spur. Laut Medienberichten sollen Augenzeugen das Raubtier dabei gefilmt haben, wie es an einem Waldrand zu sehen ist. Auf einem weiteren Video soll es angeblich ein Wildschwein jagen und erlegen.

#Update

Das entlaufende Wildtier wurde noch NICHT gefunden!



Wir bitten Sie weiterhin das Haus nicht zu verlassen. Wenn Sie das Tier sichten, bitte melden Sie es über den Notruf 110! — Polizei Brandenburg (@PolizeiBB) July 20, 2023

Woher das Tier kommt, ist unklar. Denn laut Polizei „vermisst kein Zoo oder Zirkus in der Region so ein Tier“. Die Polizei bittet um weitere Hinweise und ruft dazu auf, sich über den Notruf 110 zu melden, sollte jemand das Tier sehen.