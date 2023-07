So, liebe missen, wir haben jetzt ein echtes Frisuren-Schmankerl für euch. Genauer gesagt handelt es sich dabei um einen Hairstyle, der nicht nur von den Stars gefeiert wird, sondern auch noch perfekt in den Sommer passt! Bei dem „Hollywood Wet Flip“ bekommen die Haare nämlich ein ultrasleekes Make-over, das jede Menge Filmstar-Vibes versprüht. Wie glamourös das Ganze aussieht, seht ihr ihr.

Wir verraten euch außerdem, wie ihr die Frisur mega easy nachzaubern könnt.

Der Wet Flip ist der glamouröseste Hairstyle des Sommers

Wir wissen ja nicht wie es euch geht, aber gerade im Sommer können wir auf aufwändige Hairstyles gerne verzichten. Erst recht, wenn dabei noch Hitzetools zum Einsatz kommen. Lockenstab, Glätteisen etc. – nö danke! Doch wie schaffen wir es, dass unsere Haare dennoch gestylt und gepflegt aussehen? Schließlich wollen wir wenn das nächste Event ansteht ja nicht gerade zerzaust dort aufkreuzen. Genau deshalb feiern wir den „Hollywood Wet Flip“ gerade so richtig.

Denn die Frisur ist nicht nur in wenigen Minuten gestylt, sie strahlt auch noch jede Menge Glamour aus. Ob am Strand, auf der nächsten Sommerparty oder im Alltag – der Hairstyle passt einfach überall und wertet sofort jeden Look auf.

Das macht den Look aus

Die Frisur hat allerdings auch ein Manko: Vorrausetzung für den Look ist ein Bob. Bei dem Wet Flip dreht sich nämlich alles um die perfekte Welle. Denn die Spitzen sollten hier sanft nach außen verlaufen. Durch den Einsatz von jede Menge Haargel unterscheidet sich die Frisur auch von einem gewöhnlichen Sleek-Bob, bei dem die Haare nur möglichst glatt aussehen.

Was die Länge des Bobs betrifft ist es egal ob ihr einen kurzen und kompakten Box Bob wie Hailey Bieber rockt oder einen Lob à la Zendaya – wichtig für den Flip ist, dass eure Haare maximal schulterlang sind. Also, solltet ihr schon länger mit einer Bob-Frisur liebäugeln – this is your sign! Ein wenig Inspo gefällig?

Stars feiern den Filmstar-Look

Der Schnitt in Kombi mit dem nassen Styling versprüht jede Menge Filmstar-Vibes und erinnert ganz stark an das alte Hollywood. Daher auch der Name. Kein Wunder, dass auch viele Celebrities auf den Look abfahren. So führte erst kürzlich die Sängerin Rosalía die Frisur bei den Latin Grammy Awards aus. Aber auch die Künstlerin Charlotte Le Bon setzte bei den Filmfestspielen in Cannes auf eine softere Variante des Glamour-Looks.

Bild: Pascal Le Segretain/Getty Images

Am selben Event lief übrigens auch die Schauspielerin Simona Tabasco von der Serie „The White Lotus“ mit dem selbstbewussten Hairstyle über den Roten Teppich. Bei längeren Haaren sieht der „Flip“ besonders markant aus.

Bild: Pascal Le Segretain/Getty Images

Überzeugt vom trendigen Sleek-Look?

So stylt ihr den Hollywood Wet Flip

Good news: Eure Haare müssen für den Wet Flip nicht einmal frisch gewaschen sein. Außerdem funktioniert die Frisur bei fast jeder Haarstruktur. Und so geht’s:

Zuallererst solltet ihr das Haar kopfüber bürsten. Achtet dabei darauf, dass ihr den Ansatz ordentlich aufplustert, bevor ihr das Gel für den Wet-Hair-Trend einarbeitet. Für den Look gilt nämlich: Volume is key! Denn die Haare sollen durch das Gel ja nicht platt oder ungepflegt wirken. Gebt dann eine gute Portion des Haargels auf eure Hände und verteilt es in euren Haaren. Ihr könnt dabei auch einen groben Kamm zum Einarbeiten verwenden. Zupft dann die unteren Spitzen nach außen und fixiert das Ganze mit einem Haar-Glanzspray. Dieser verleiht der Frisur nicht nur einen ultraschönen Glanz, sondern sorgt dafür, dass der Look auch über mehrere Stunden lang hält.

Und das wars auch schon! Wir wünschen euch ganz viel Spaß beim nachstylen.