Maniküre-Inspo für die nächste Sommerparty gefällig? Dann haben wir jetzt ein besonderes Highlight für euch! In Sachen Nailart lassen wir uns nun von den sonnigen Orangenplantagen in Italien inspirieren. Denn der Nageltrend „Orange Spritz Nails“ bringt das erfrischende Flair des beliebten Sommer-Drinks direkt auf die Fingerspitzen.

Wie schön der Trend aussieht, und wie ihr den Look kreiert, erfahrt ihr hier.

„Orange Spritz Nails“ sind der schönste und spritzigste Nageltrend des Sommers 2023

Am Strand liegen, ein spannendes Buch lesen und dabei einen erfrischenden Orange Spritz schlürfen – ja der „European Summer“ ist definitiv ein Vibe! Passend zum europäischen Sommer haben wir nun einen neuen Beautytrend für euch parat, der euch direkt in den Urlaub manövriert. „Orange Spritz Nails“ lautet nämlich DER Nagel-Trend der Stunde und lässt nicht nur die Herzen aller Beauty-Enthusiasten höher schlagen, er bringt das Dolce-Vita-Feeling jetzt auch direkt auf die Nägel! Besser gesagt, dient die Farbe des italienischen Aperitivos jetzt als Inspiration für eine neue Maniküre.

Die Farbe Knallorange finden wir im Sommer 2023 nicht mehr nur in unserem Lieblingssommerdrink, sondern auch auf unseren Nägeln. Neuester Fan des Nageltrends: Style-Queen Zendaya! Er kürzlich präsentierte die Hollywood-Schauspielerin ihre orange-gefärbten Nails und let’s be honest: wenn Zendaya von einem Beautytrend überzeugt ist, sind wir das auch! Aber die „Dune“-Darstellerin ist natürlich nicht die einzige Promi-Befürworterin des Trends; auch Megababe Selena Gomez hat erst kürzlich ihre orangen Summernails ausgeführt. Orange Spritz Nails werten einfach sofort jedes Outfit auf – egal ob als zusätzlicher Farbtupfer zum bunten Sommerkleid oder als auffälliger Hingucker bei dezenteren Looks.

Das macht den spritzigen Nagel-Look aus

Okay – orange is key! So weit, so simple! Aber was genau macht den Trend nun aus? Ziel ist es, die Nägel in fruchtig-frische Orange-Nuancen zu tauchen, die sommerliche Eleganz ausstrahlen und gleichzeitig an den erfrischenden Drink erinnern. Und genau diesen Look erzielen wir vor allem durch ein glossy Finish. Von schönen Farbverläufen bis hin zu dezenteren French Nails – der Kreativität sind hier keine Grenzen gesetzt. Diesen Sommer besonders angesagt sind aber schimmernde Chrome Looks. Orange meets Glazed Donut Nails, also! Das ultrashiny Finish erinnert damit an die Eiswürfel in dem leckeren Getränk. Mehr Italian-Vibes geht nicht.

Was den Farb-Ton angeht habt ihr freie Wahl: Satte Orange-Rot-Töne kommen dem Aperitivo aus Italien besonders nahe, aber auch hellere Pastell-Nuancen sehen mega cute aus und versprühen jede Menge „Tomato Girl“- Vibes.

So geht der Look

Überzeugt? Dann könnt ihr euch entweder gleich einen Termin im Nagelstudio eures Vertrauens vereinbaren, oder aber ihr kreiert den Look einfach selbst. Dazu solltet ihr die Nägel zuerst in die gewünschte Form bringen und sie anschließend von jeglichen Resten oder Staubkörnern befreien – am besten funktioniert das mit einem Nagelcleaner. Sobald ihr damit fertig seid, könnt ihr auch schon loslegen:

Step 1: Zuallererst kommt ein durchsichtiger Base Coat auf die Nägel. Gut trocknen lassen!

Step 2: Dann folgt eine Schicht Lack in eurem Lieblings-Orange-Ton. Um die perfekte Nuance zu finden, könnt ihr auch zwei Farben miteinander vermischen.

Step 3: Jetzt geht es an den glänzenden Look: Um den schimmernden Effekt zu erzeugen, wird nun ein klarer Chrome-Nagellack aufgetragen. Die Nail-Artists unter euch können sich den Chrome-Look mit einem speziellen Powder zaubern. Damit gelingt der Schimmer-Effekt am besten. Dabei wird das Chrome-Puder auf den noch leicht feuchten Lack aufgetragen und mit einem speziellen Pinsel verblendet. Solltet ihr das Pulver lieber mit den Fingern einarbeiten – unbedingt Handschuhe verwenden!

Step 4: Abschließend werden die Spritz Nails mit einem klaren Überlack versiegelt, um das Design zu schützen und noch eine extra Portion Glanz zu erzielen.

Jetzt fehlt nur noch der Cocktail in der Hand. Viel Spaß beim Nachzaubern!