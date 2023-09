Offensichtlich gibt es auch Hunde, die große Fans von Heavy Metal sind. In den USA ist eine Hundedame kürzlich aus ihrem Zuhause ausgebüxt und hatte dabei nur ein Ziel: das Metallica Konzert! Der Vierbeiner genoss dabei nicht nur die Musik der Band, sondern machte es sich gleich auch auf einem der Sitzplätze bequem.

Die cuten Bilder davon gehen gerade viral!

Hund schleicht sich in geheimer Mission auf Konzert von Metallica

Die Besitzer von Husky-Dame „Storm“ haben ziemlich aufwühlende Stunden hinter sich. Denn eines Abends mussten sie feststellen, dass die Hündin ausgebüxt ist. Verzweifelt durchkämmten sie die gesamte Nachbarschaft in Inglewood, Kalifornien. Doch von ihrem Hund fehlte jede Spur. Was die beiden nicht wussten: Zur selben Zeit fand das Konzert von Metallica im nahegelegenen Sofi-Stadion statt. Genau dort sollte sich auch der Vierbeiner befinden.

Denn offenbar hat „Storm“ eine gewisse Vorliebe für Heavy Metal. Die Hündin schmuggelte sich geschickt an den unzähligen Security-Mitarbeiter:innen vorbei und landete direkt am Konzert von Metallica. Dort angekommen lauschte der Hund nicht nur dem Gesang der Weltstars, sondern machte es sich auch gleich noch auf einem der Sitzplätze bequem.

So reagiert Metallica auf den tierischen Besucher

Mittlerweile hat auch die Band selbst auf ihren vierbeinigen Besucher reagiert. Auf Instagram und Twitter teilten sie ein Bild der Hündin, auf dem zu sehen ist, wie der Husky aufmerksam auf die Bühne blickt. Dazu geben die Musiker auch gleich Entwarnung: die Fellnase ist in Sicherheit. „Nachdem Storm die ganze Nacht mit ihrer #Metallica-Familie verbracht hatte, wurde sie am nächsten Tag wohlbehalten wieder mit ihrer Familie vereint“, so die Band.

„Sie hatte viel Spaß beim Hören ihrer Lieblingslieder, darunter ‚Barx Æterna‘, ‚Master of Puppies‘ und ‚The Mailman That Never Comes'“, scherzen die Musiker. Um sicherzugehen, dass andere Konzertbesucher nicht etwa auf dieselbe Idee kommen und ihre Hunde aufs Konzert mitnehmen, stellt Metallica noch eines klar: „Falls ihr euch jetzt fragt, nein. Ihr solltet ihre pelzigen Freunde definitiv nicht zu unserer Welttournee mitnehmen, auch wenn dieser Hund mit Sicherheit großen Spaß hatte“. Ob „Storm“ das bei Taylor Swift auch gelingen würde?

Tierstiftung warnt vor Lautstärke

Dank Social Media haben die Besitzer von „Storm“ ihren vierbeinigen Liebling wieder zurück. Denn die beiden haben die Facebook-Seite der Animal Hope and Wellness Foundation nach Hinweisen auf ihre ausgebüxte Fellnase durchsucht. Und siehe da: sie wurden tatsächlich fündig, nachdem die Tierstiftung das Bild der Band geteilt hatte. So konnten die Hündin am nächsten Tag wieder mit ihrer Family vereint werden.

Auch wenn die Aktion des Hundes zuckersüß klingt, warnt die Stiftung davor, Hunde auch nur in die Nähe von Konzerten zu bringen. Denn die immense Lautstärke, die durch Boxen und kreischende Fans entsteht, ist nicht nur schmerzhaft für das sensible Gehör von Hunden, sondern kann auch ernsthafte gesundheitliche Folgen haben.