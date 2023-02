Ein Fall, bei dem Schutzengel ganz besonders hart gearbeitet haben, sorgt jetzt für weltweite Aufmerksamkeit. Ein Passagier erlitt einen Herzstillstand im Flugzeug – die nächste Möglichkeit zur Landung war rund vier Stunden entfernt. Doch seine Retter waren näher, als er dachte.

Denn mit an Bord befanden sich zufällig 56 Kardiologen auf dem Weg zu einem Kongress.

Mann erleidet Herzstillstand im Flugzeug, Kardiologen retten ihm das Leben

Großes Glück im Unglück hatte ein Mann, der sich gerade im Flugzeug von Europa in die USA befand. Der Passagier erlitt plötzlich in 10.000 Metern Höhe einen Herzstillstand. Der Moment für diesen medizinischen Notfall hätte nicht ungünstiger sein können. Denn wie Henrik Nielsen, der Pilot der Maschine, gegenüber der dänischen Zeitung Ekstra Bladet schildert, war weit und breit keine Möglichkeit zum Landen in Sicht, da sie sich gerade in der Nähe des Nordpols befanden. „Das war der schlimmstmögliche Zeitpunkt. Alles ist so weit weg. Wir suchten nach dem nächsten Flughafen, aber der war vier Stunden entfernt“, so Nielsen.

Doch dann erfuhr das Kabinenpersonal, dass sich zufälligerweise ganze 56 Kardiologen in dem Flugzeug befanden, die gerade auf dem Weg zu einem Kongress in Los Angeles waren. Die Flugbegleiter:innen kamen gar nicht mehr dazu, Erste Hilfe zu leisten. Denn die Herzspezialisten versuchten bereits, dem Mann das Leben zu retten – was ihnen schließlich auch gelungen ist. „Sie stabilisierten seinen Gesundheitszustand und erklärten uns anschließend ausführlich, was dem Mann fehlte“, so der Pilot.

Kein Krankenhaus, sondern Party in Palm Springs

Der Rest des Fluges verlief offenbar ohne weitere Zwischenfälle. Am Flughafen in Los Angeles wartete dann bereits ein Krankenwagen auf den Mann. Doch dieser schien sich von dem Notfall und den dabei entstandenen Strapazen wieder erholt zu haben. Denn anstatt sich in einem Krankenhaus behandeln oder zumindest durchchecken zu lassen, hatte er andere Pläne. Es gab nämlich einen ganz bestimmten Grund, warum der Mann von Stockholm nach L.A. geflogen ist.

Er wollte dort seinen 40. Geburtstag feiern. „Davon ließ er sich nicht abbringen. Es ging ihm gut, und er fuhr sofort zu seiner Party in Palm Springs“, erzählte der Pilot weiter. Immerhin hat der Mann nun zwei Dinge zu feiern: Seinen runden Geburtstag und sein Überleben …