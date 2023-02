Es ist mittlerweile fast ein Jahr her, seitdem Will Smith bei den Oscars 2022 mit einer Ohrfeige für einen Schockmoment sorgte. In einem neuen TikTok-Video bezieht sich der Schauspieler jetzt auf den Moment.

Und es wirkt fast so, als könnte er mittlerweile über die Szene schmunzeln.

Oscar-Ohrfeige mit Konsequenzen für Will Smith

Es war wohl eine der denkwürdigsten Oscar-Verleihungen der vergangenen Jahrzehnte. Als Comedian Chris Rock bei seiner Ansprache der Oscars 2022 einen Witz über Jada Pinkett Smiths Frisur macht, kippt die Stimmung der glamourösen Preisverleihung innerhalb von Sekunden. Denn während manch einer im Publikum noch über den Scherz schmunzelt, stürmt Jadas Ehemann Will Smith auf die Bühne und verpasst dem Comedian eine Ohrfeige – im Live-TV. Ein Moment, der im gleichen Augenblick viral geht. Denn Will ist damit noch nicht fertig. Stattdessen geht er zurück auf seinen Platz und ermahnt Chris Rock, dass er den Namen seiner Frau ja nicht mehr erwähnen sollte.

Ein heftiger TV-Moment, der für Schlagzeilen sorgt und für Will Smith extreme Konsequenzen hat. Die Oscar Academy schließt ihn für die kommenden zehn Jahre aus dem prestigeträchtigen Event aus, einige seiner Projekte werden laut Medienberichten auf Eis gelegt und viele seiner Follower und Fans kritisieren, wie sehr Will Smith die Situation hat eskalieren lassen.

Will Smith entschuldigte sich daraufhin, thematisierte die Ohrfeige unter anderem in den Sozialen Medien und versicherte, dass er den Moment bereue. Eine Zeit lang zog sich der Schauspieler daraufhin auch aus der Öffentlichkeit zurück. Doch in den vergangenen Monaten postete Will wieder fleißig in den Sozialen Medien, teilte Fotos und Videos auf Instagram und TikTok. Und jetzt – kurz vor der nächsten Oscarverleihung am 13. März – scheint Will auch keine Scheu mehr zu haben, online das Thema anzusprechen.

Will Smith überrascht mit neuem TikTok

Denn mit einem neuen TikTok-Video überrascht der Schauspieler jetzt seine Fans. Darin bezieht er sich auf ein Video der TikTokerin Missmoneyworking. Diese versichert in einem Clip: man kann wirklich jedes Objekt auf der Walt fragen, was es von einem halte. Und weil ihrer Ansicht nach wirklich alles ein Bewusstsein hat, erhalte man auch von jedem Objekt eine Antwort. Möglich werde das durch die Intuition, versichert sie. Die Antwort erhalte man in den eigenen Gedanken.

Eine Aufgabenstellung, die Will offenbar interessiert. Denn in dem Video sieht man, wie er der jungen Frau aufmerksam lauscht und anschließend ein Objekt zu Rate zieht. Und dafür sucht er sich ausgerechnet seinen Oscar aus. Genau, jene Trophäe, die er nur Augenblicke nach der Ohrfeigee überreicht bekam. Doch kurz bevor Will seine Frage stellen kann, endet der Clip.

Fans feiern humorvollen Clip

Wir werden also nie erfahren, was die Oscar-Trophäe von ihrem Besitzer hält. Doch obwohl der Clip einige Fragen offen lässt, feiern Wills Fans das TikTok. Nach nur einem Tag wurde der Clip mehr als eine Millionen Mal angesehen; in den Kommentaren betonen viele, wie sehr sie die Aktion feiern. „Wer nicht über sich selbst lachen kann…“, schreibt etwa ein User. Andere betonen, dass sie mit diesem Video nicht gerechnet hätten, freuen sich aber darüber, dass Will die Sache mittlerweile offenbar mit Humor nehmen kann. „Damit hast du mich zurückgewonnen“, schreibt ein User. Auch prominente Unterstützung findet sich in den Kommentaren. So postet Raven Symone etwa ein Smiley als Reaktion.

Doch es gibt auch manche, die die Sache noch nicht ganz so locker sehen. Denn in den Kommentaren finden sich auch einige Follower, die betonen, dass es für so eine Aktion einfach noch „zu früh“ sei. Einer hat sich bisher übrigens noch nicht zu dem Video geäußert: Chris Rock. Ob er auf den Scherz reagieren wird, bleibt wohl abzuwarten.