Respekt! Vom Mut einer 41-jährigen Frau aus Linz kann man sich definitiv eine Scheibe abschneiden. Die Oberösterreicherin entdeckte durch Zufall ihr gestohlenes Auto wieder und schlug die Autodiebe einfach selbst in die Flucht – und zwar mit einigen Ohrfeigen.

Selbst die Polizei war überrascht über das mutige Verhalten der Frau.

Frau schlägt Autodiebe mit Ohrfreigen in die Flucht

Diese Frau ist definitiv unsere Heldin der Woche. Als eine 41-jährige Linzerin durch Zufall ihr gestohlenes Auto wiederentdeckte, fackelte sie nicht lange herum und nahm die Sache einfach selbst in die Hand. Das Ganze klingt nach einem Hollywood-reifen Actionfilm und wir lieben es!

Aber fangen wir von vorne an: Das ganze passierte am Mittwoch in Linz in Oberösterreich. Die 41-Jährige hatte zuvor ihre Autoschlüssel auf einem Spielplatz verloren. Als sie später in die Tiefgarage ging, in der sie ihr Auto geparkt hatte, war der Wagen verschwunden. Deshalb ging sie noch am Abend zur Polizei, um den Diebstahl zu melden. Wenig später entdeckte die Frau den gestohlenen Wagen aber zufällig an einer Ampel. Im Wagen: Gleich drei Autodiebe. Kein Problem für die mutige Linzerin. Die riss nämlich kurzerhand einfach die Autotür auf, packte den Lenker am Kragen und verpasste ihm ein paar Ohrfeigen.

Diebe ergriffen die Flucht

Offenbar dürfte die 41-Jährige so abschreckend auf die drei Männer gewirkt haben, dass diese sofort die Flucht ergriffen. Doch das reichte der Frau noch nicht. Sie setzte sich in ihren wiedergewonnenen Wagen und verfolgte die Autodiebe. Leider ohne Erfolg, denn sie verlor die Flüchtigen schließlich aus den Augen. Nur eine Stunde, nachdem die Linzerin die Anzeige bei der Polizei gemacht hatte, tauchte sie wieder auf der Wache auf. Die Polizisten staunten nicht schlecht, als sie ihnen mitteilte, dass sich die Sache bereits erledigt hätte und sie sich ihr Auto selbst zurückgeholt habe. Würdet ihr euch niemals trauen? Ja, wir auch nicht!