Kanye West hat seinen Geburtstag mit dem Topmodel Irina Shayk in Frankreich verbracht. Auf Fotos sind die beiden bei einem lässigen Spaziergang zu sehen. Schon länger gibt es Gerüchte, dass der Rapper das russische Model daten soll.

Offiziell geäußert dazu hat sich allerdings noch niemand.

Kanye West verbringt Geburtstag mit Irina Shayk

Die Gerüchte, dass Kanye West das Topmodel Irina Shayk daten soll, scheinen sich langsam zu bestätigen. Denn die beiden wurden jetzt bei einem gemeinsamen Spaziergang gesichtet.

An seinem 44. Geburtstag schlenderte Kanye West gemütlich durch die Straßen der französischen Provence. Doch auf den Fotos, die der Daily Mail vorliegen, sieht man den Rapper nicht allein: An seiner Seite ist Topmodel Irina Shayk. Kanye West scheint sich auf den Bildern ein Lächeln nicht verkneifen zu können und auch die 35-Jährige wirkt locker und entspannt. Haben die beiden etwa den Urlaub gemeinsam verbracht? Das behauptet zumindest eine anonyme Quelle gegenüber dem People Magazin. “Sie scheint verknallt zu sein. Er hat sie nach Frankreich eingeladen und sie hat freudig zugesagt”, sagt der Insider dem Magazin. Was Festes soll es allerdings noch nicht sein. “Sie sind nicht offiziell zusammen, aber es gibt ein Interesse von beiden Seiten”.

Hier geht es zu den Fotos!

Seit Ende Mai brodelt die Gerüchteküche! Denn das US-Magazin DeuxMoi berichtete, dass Kanye West das russische Topmodel daten soll. “Kanye datet jetzt heimlich Irina Shayk. Vielleicht ist daten auch nicht das richtige Wort – aber da besteht eventuell Interesse”, zitiert das Online-Portal eine anonyme Quelle. Mit den neuen Fotos scheinen sich die Gerüchte zu bestätigen. Allerdings hat sich bisher weder der Rapper noch das Topmodel dazu geäußert. Dass die beiden sich sehr gut kennen, ist allerdings kein Geheimnis. Immerhin hat Irina Shayk bereits 2010 in seinem Musikvideo “Power” mitgespielt und läuft bereits seit Jahren für sein Modelable auf dem Laufsteg. Offensichtlich kommen sie sich jetzt auch privat etwas näher.

Kim Kardashian nennt Trennungsgrund

Erst vor kurzem hat sich die Ex-Frau von Kanye West, Kim Kardashian, erstmals zu der Trennung geäußert. In einer Folge der Realityshow “Keeping Up With The Kardashians” spricht sie unter Tränen über ihre gescheiterte Ehe und den Entschluss die Scheidung einzureichen. “Ich habe versagt, ich fühle mich wie ein verdammter Loser”, sagte die 40-Jährige zu ihrer Familie. Außerdem ist sie davon überzeugt, dass sie nicht mehr die richtige Frau für den Rapper ist. “Er zieht jedes Jahr in einen anderen Bundesstaat”, erklärte sie. “Er verdient jemanden, der ihn bei jedem seiner Schritte unterstützt”.

Zu den Gerüchten, dass Kanye West jetzt das Topmodel Irina Shayk daten soll, äußerte sich die Unternehmerin allerdings noch nicht. Doch eine anonyme Quelle aus dem Umfeld der Familie sagte gegenüber The Sun, dass sie auch nicht sonderlich interessiert daran ist, wen ihr Ex-Mann trifft oder datet. “Selbst wenn es wahr wäre, bezweifle ich, dass es sie an diesem Punkt noch aufregen würde”, sagte der Insider zu der britischen Zeitung.