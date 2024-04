Neben „Selling Sunset“ hat sich „Selling the OC“ mittlerweile zu einer der beliebtesten Realityshows auf Netflix entwickelt. Kein Wunder, immerhin verspricht die Serie jede Menge Gossip, Drama und Heartbreak. Und davon gibt es auch in Staffel drei mehr als genug!

Das zeigt der gerade erst veröffentlichte Trailer.

„Selling the OC“: Wie geht es mit Taylor und Alex Hall weiter?

Die Crew der Oppenheim-Zwillinge Jason und Brett in Orange County ist gerade wieder in aller Munde. Denn die dritte Staffel von „Selling the OC“ steht in den Startlöchern. Und auch mit den neuen Folgen bekommen wir wieder eine große Portion Drama und Luxus-Villen zu sehen. Die Frage aller Fragen: Wie geht es mit Taylor und Alex Hall, die für den wohl größten Cliffhanger-Moment der bisherigen Folgen gesorgt haben, weiter?

Wer sich nicht erinnern kann: Am Ende von Staffel zwei gestehen sich die beiden in einem Whirlpool ihre Liebe und küssen sich. Hat ihre Beziehung eine Zukunft? Geht es nach dem Trailer: Nein. Denn in dem Clip sind die beiden in eine hitzige Diskussion verwickelt, in der Alex Taylor vorwirft, einfach verschwunden zu sein. Taylor wiederum möchte nichts erzwingen und gesteht Alex, dass er und sie wohl einfach nicht auf der gleichen Wellenlänge wären. Uff, das sitzt. „Ich bin raus“, hört man die wütende Alex noch sagen. Gegen Ende des Trailers sieht man allerdings, wie Taylor eine blonde Frau küsst. Ist es Alex? Oder doch eine andere Person?

Gibt es in der Gruppe einen Betrüger?

Doch das Liebesdrama zwischen Taylor und Alex ist noch längst nicht alles! Immobilienmakler Sean gerät ins Fegefeuer, nachdem ihm mehrere seiner Kolleg:innen vorwerfen, dass er fake sei und man vorsichtig bei ihm sein müsse. Ist Sean etwa ein Betrüger? Wie man Taylor in dem Clip sagen hört, soll er noch nie ein Haus verkauft haben.

Aber auch Neuzugang Alexandra (Harper) hat mit ihrem neuen Job als Luxusmaklerin zu kämpfen. Offenbar fällt es ihr schwer, in die Welt der Superreichen einzutauchen, denn sie kann während Besichtigungen nicht überzeugen. Die Folge: Irritierte Klienten, ein wütender Gio und ein enttäuschter Oppenheim-Zwilling. Kann Ali ihren Job noch retten?

Wer es nicht mehr erwarten kann, bis Staffel drei erscheint, sollte sich unbedingt den 3. Mai frei halten. Denn an diesem Tag sind die neuen Folgen auf Netflix verfügbar.