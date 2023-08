Die neuen Folgen von „And Just Like That“ bringen nicht nur Carrie, Miranda und Charlotte zurück auf unsere Bildschirme, sondern auch einige neue Looks, die in den Sozialen Medien diskutiert, analysiert und nachgestylt werden. Aber welches Geheimnis steckt denn eigentlich hinter den ikonischen Looks?

Wir haben die Kostümdesigner Molly Rogers und Danny Santiago zum Interview getroffen und ihnen Stylingtipps herausgelockt.

„And Just Like That“: Die Looks sorgen für Aufregung

Seit einigen Wochen sind wir wieder komplett im „And Just Like That“-Fieber! Und wie schon bei Staffel eins und dem Vorgänger „Sex And The City“ geht es auch in den neuen Folgen natürlich wieder um ein wichtiges Thema: Mode. Denn Carrie, Miranda und Charlotte verblüffen wieder mit einigen ausgefallenen Looks, richtigen Traumroben und auch Style-Choices, die Social Media vor einige Rätsel stellen.

Was genau Carrie und Co vor der Kamera tragen, bestimmen übrigens Molly Rogers und Danny Santiago; die Kostümdesigner von „And Just Like That“. Beide waren zuvor Schützlinge von „Sex And The City“-Kostümikone Patricia Field und arbeiteten mit dem Cast zusammen. In der neuen Serie dürfen sie das Styling komplett übernehmen – und müssen sich dafür auch ziemlich vielen Kommentaren stellen. Denn wann auch immer ein Paparazzi- oder Setbild der neuen Folgen erscheint: die Social-Media-Welt hat eine Meinung.

„Wir versuchen wirklich, Instagram keine Beachtung zu schenken.“

Wir erinnern: rund um die erste Staffel von „And Just Like That“ erschienen Fotos von Hauptdarstellerin Sarah Jessica Parker, die so gar nicht dem Glanz und Glamour ihrer Carrie entsprachen: pinkes Hauskleid, Tuch um den Kopf gewickelt und mit ellenbogenlangen Putzhandschuhen als Accessoire schockte die Schauspielerin viele Fans. Sollte dieser „Granny Chic“ etwa die Fashion-Zukunft der Serie sein?

Es sind solche Social-Media-Diskurse und hitzige Spekulationen, von denen Danny Santiago nichts wissen will. Denn auch, wenn Social Media mittlerweile maßgeblich daran beteiligt ist, für die Show zu werben, will er sich nicht davon beeinflussen lassen. „Wir versuchen wirklich, Instagram keine Beachtung zu schenken. Was die Leute schreiben, was die Kritik angeht oder was ihnen gefällt“, erzählt er. „Wir haben unsere kleine Blase, wenn wir unsere Anproben machen und wir Sachen, die wir wirklich lieben zusammenstellen. Das ist es, was wir mitbringen und was wir gerne zeigen. Wir lieben es, die Outfits für die Mädchen zusammenzustellen und wir versuchen nicht zu sehr darauf zu achten, was die Leute sagen, was man auf Instagram sieht.“

Für Danny Santiago hat Social Media mit Blick auf die Kostüme nämlich vor allem eines gebracht: die Menschen urteilen über Looks, von denen sie den Kontext noch gar nicht kennen. „Wir haben manchmal das Gefühl, dass es verdirbt, wenn man diese frühen Bilder bekommt, weil man es nicht in der Szene sieht, und wir möchten, dass die Leute diese Momente haben, um es zum ersten Mal zu sehen.“

Bild: Kate Green/Getty Images for Sky UK

Warum es bei „And Just Like That“ keine Fashion-Regeln gibt

Denn für die beiden steckt hinter jedem Look so viel mehr als nur eine schöne Handtasche oder ein ausgefallener Schuh. Die Looks der „Sex And The City“ und jetzt „And Just Like That“-Frauen waren immer schon auch Spiegel ihrer Persönlichkeit. Und zu diesen Darstellungen gehören auch einige Entwicklungen, wie Molly Rogers uns im Interview verrät. Denn Dinge, die unsere „Fab Four“ vor 25 Jahren noch grässlich gefunden hätten, finden sich plötzlich in ihren Schränken wieder. Das beste Beispiel dafür ist wohl die Pigeon-Clutch, die Carrie in der neuen Staffel ausführt. Denn wer sich noch an Carries schockierte Reaktion auf Bigs Schwan-Taschen-Geschenk in Staffel zwei von „Sex And The City“ erinnern kann, weiß: Tiere als Clutch waren nicht gerade ihre Vorliebe.

Doch Geschmäcker ändern sich, betont auch Molly Rogers. Und in den letzten Jahren mussten die Hauptfiguren ja auch viel durchleben. „Alles hat sich weiterentwickelt. Menschen sind gestorben, wir hatten eine Beerdigung, so ist das Leben. Manchmal hasst man eine Schwanentasche. Manchmal trägt man eine Taube.“ Für sie ist beim Styling der Charaktere vor allem eines wichtig: die Geschichte dahinter. „Ich war einfach aufgeregt, sie wiederzusehen. Und ich versuche wirklich, nicht über Zahlen und Alter nachzudenken, weil ich denke, dass es nicht fair ist, je älter ich werde. Männer scheinen nicht die gleichen Probleme damit zu haben, dass sie sagen, ‚oh, weißt du, sie zieht sich nicht ihrem Alter entsprechend an'“, so Rogers. Für sie gilt beim Styling deshalb vor allem eines: „Ich glaube nicht, dass es in dieser Sendung jemals um Regeln ging.“

Die Kostümdesigner verraten: Dieses Teil braucht jeder Kleidrschrank

Und das bedeutet auch, dass es neben vielen neuen Looks auch ein paar „Sex And The City“-Nostalgieschmankerl gibt. In den neuen Folgen kehrt ein legendäres Kleid zurück auf den Bildschirm. Carrie trägt nämlich ihr Brautkleid (ja, jenes in dem sie von Big sitzengelassen wurde) zur Met-Gala. Ein Moment, der nicht nur für das Publikum eine besondere Bedeutung hatte. Denn auch die Kostümdesigner:innen spielen immer wieder mit dem Gedanken, legendäre Pieces zurückzuholen. „Es gibt ein paar, auf die ich ein Auge geworfen habe“, bestätigt Molly Rogers. Welche genau das sind, verrät sie uns nicht. Nur eines ist ihr wichtig: „Sie sollten nicht nur im Schrank hängen.“

Apropos Schrank: bei all dem Talk über Fashion und It-Pieces darf natürlich eine Frage nicht fehlen. Was braucht denn nun jede angehende Fashionista in ihrem Kleiderschrank? Für Molly und Danny, die beide seit Jahren die Looks von Carrie, Miranda und Charlotte stylen, keine leichte Entscheidung. Während zuerst noch über einen „langen, weichen Trenchcoat“ gesprochen wird, können sich die beiden dann aber auf das absolute Must-Have einigen: Ein Boyfriend Blazer. Für Danny sind die nämlich „die neue Jeansjacke, die man aufpeppen oder runterstylen kann“. Und auch Molly feiert das It-Piece! Falls ihr uns sucht, wir sind kurz online shoppen.

Die zweite Staffel von „And Just Like That“ läuft hierzulande bereits seit 22. Juni auf Sky!