Die aktuelle Folge von „Die Bachelorette“ zeigt ein Mal mehr: eigentlich ist schon klar, wer die letzte Rose bekommen wird. Bis diese aber vergeben wird, schlagen wir uns noch mit ein paar unangenehmen Szenarien herum.

Und die wichtigste Regel der Gruppendates wird gebrochen!

„Die Bachelorette“: Zwischen Kindern und Knutschen

Es ist wieder Zeit für „Die Bachelorette“ und wie schon in den vergangenen Wochen zieht sich auch dieses Mal ein verwirrendes Muster durch die Show. Denn obwohl Jenny wieder und wieder betont, dass sie für ihren Keksi ja keinen Ersatzvater will, dreht sich auch dieses Mal wieder alles um Kinder. Gleich zu Beginn bekommen wir nämlich erst einmal nostalgische Kinderfotos der übrigen Kandidaten zu sehen. Eigentlich keine schlechte Idee, denn jetzt hören wir endlich einmal mehr über die Geschichte und Familien der Männer.

Damit aber nicht genug, denn auch für Keksi soll die „Bachelorette“-Reise wohl unvergesslich sein. Deshalb schreiben die Kandidaten für das Kind, das ja keinen Ersatzvater braucht, Tipps und Ratschläge für eine Zeitkapsel, die der Junge dann mit 18 Jahren bekommt. Äääähm… wer hat sich denn das ausgedacht? Jetzt einmal ganz ehrlich: wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass einer dieser Männer an Keksis 18. Geburtstag noch an Jennys Seite sein wird? Und wie unangenehm ist bitte die Szene, wenn du an deinem 18. Geburtstag Ratschläge von den Männern bekommst, die in einer Reality-Show mal um das Herz deiner Mutter (und vermutlich auch mehr Instagram-Follower:innen) gekämpft haben? Bei der Geschenke-Enthüllung wären wir gerne dabei. Da klingen Socken doch um einiges aufregender.

Keksi in 17 Jahren, wenn er von 8 wildfremden Kerlen, die alle seine Mama bei der #Bachelorette "unworben" haben, sie Briefe liest, die sie ihm im TV geschrieben haben zu seinem 1sten Geburtstag pic.twitter.com/9cVYdRID1r — Dschungel Trash 🐍 (@myunicornisevil) August 16, 2023

Aber die fragwürdige Zeitkapsel ist nicht der einzige Fauxpas an diesem Abend. Denn was ist die oberste Regel bei einem Gruppendate? Richtig: Flirten ist in Ordnung aber aus Fairness den anderen Männern gegenüber sollte man nicht zu weit gehen. Das sollte sich doch eigentlich von selbst verstehen, oder? Tja, nicht für Reality-Profi Fynn. Denn dieser nutzt die Chance des Einzelgesprächs gleich einmal, um ein bisschen rumzuknutschen. Für Jenny der „perfekte erste Kuss“. Oguzhan, der den Kuss wie ein kleiner 007 heimlich beobachtet, und die anderen Männer beim Date sehen das wohl anders. Denn als Jenny und Fynn zurückkommen, herrscht Funkstille. Ja, so kann man ein Gruppendate natürlich auch ruinieren. Am Ende ist die Stimmung so unangenehm, dass Jenny lieber nach Hause geht, als sich weiter den Blicken der Männer zu stellen.

Bitte keine Briefe!

Ein „Girls Day“ am nächsten Tag soll das wieder gut machen. Beim Gruppendate mit David, Adrian und André wird dann mit Klischees nicht gespart. Denn was machen Frauen gerne? Richtig: Beauty!!! Die Männer „müssen“ sich also dem Wellnessprogramm inklusive Fußpflege, Waxing und Gesichtsmaske stellen. Oh nein, was für eine Herausforderung (*Sarkasmus off*)! Adrian ist das sogar so unangenehm, dass er lügt und vorgibt, mit Fußpflege und Beauty nicht viel am Hut zu haben. Ganz ehrlich: müssen wir 2023 denn immer noch an den veralteten, toxischen Idealen für Männer festhalten?

Wenn es nach „Die Bachelorette“ geht, offenbar schon! Denn Adrian erlebt in dieser Woche noch ein weiteres erstes Mal: sich mit seinen Emotionen auseinandersetzen. Say what?! Er lernt die große Kunst des Briefeschreibens und trägt Jenny wenig später seine literarischen Ergüsse vor. Und an dieser Stelle müssen wir Jenny unsere volle Bewunderung aussprechen. Denn wir hätten uns bei dem Vortrag über die „mentale Reise“ inklusive Special Stein einen Lachkrampf und Augenrollen im Sekundentakt einfach nicht verkneifen können! Da hat Jenny schon deutlich mehr Taktgefühl.

Und dann war es so weit: Adrians große, romantische Geste – sein Liebesbrief. 💌 Doch ist damit bei Jenny alles vergeben und vergessen? #Bachelorette #RTL #DatingShow #JenniferSaro pic.twitter.com/EDN3IAkeNd — RTL (@RTL_com) August 16, 2023

Steht der Sieger der „Bachelorette“ schon fest?

Apropos Taktgefühl: Fynn und Jenny können auch die restliche Folge die Finger nicht voneinander lassen. Das Geknutsche heben sie sich aber dieses Mal lieber für ein Einzeldate im Regen auf. Bei der gemeinsamen Poolparty verkündet Fynn dann noch stolz, wie gerne er Jenny auch hier geküsst hätte. Vor den anderen Männern sei das aber einfach nicht in Ordnung… Äääähm. Naja immerhin lernt er dazu. Zumindest ein bisschen. Denn wenn ihr uns fragt, ist es auch ein bisschen seltsam, wieder und wieder den Arm von Jenny zu küssen, während alle anderen Männer zuschauen.

Doch es scheint ganz so, als hätten sich die meisten der Männer mit der Situation abgefunden. Und auch für uns als Publikum scheint in dieser Folge immer klarer zu werden: Fynn führt das Rennen um die Bachelorette nicht nur mit großem Vorsprung an; es wäre ziemlich unlogisch, wenn irgendjemand anderes am Ende die letzte Rose bekommt. Denn mit niemand anderem verbringt Jenny so viel Zeit und öffnet sich so sehr. Das sieht auch Gianluca so und verlässt die Show freiwillig. Und Jennys Reaktion? Ein Lächeln! Scheint ganz so, als wüsste sie, dass die Chancen für die anderen ziemlich gering sind.

Kein Wunder also, dass bei der Nacht der Rosen dieses Mal gleich fünf (!!) Männer nach Hause fahren. Offenbar ist auch die Produktion für eine Abkürzung Richtung Fynn und Jenny Finale. Denn in der kommenden Woche geht es schon zu den Dreamdates. Davor werden aber noch Markus, David, André und Oguzhan (endlich!) nach Hause geschickt und (welch eine Überraschung) Fynn, Adrian und Jesaia bekommen eine Rose.

„Die Bachelorette“ läuft jeden Mittwoch ab 20:15 Uhr bei RTL und parallel dazu auf RTL+ im Livestream. Auf RTL+ stehen die neuen Folgen zudem schon sieben Tage vor TV-Ausstrahlung zur Verfügung.