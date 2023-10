Kurz nachdem Rapper Drake angekündigt hatte, sich für eine Weile aus dem Musikbusiness zurückzuziehen, um sich um seine Gesundheit zu kümmern, begeistert nun eine rührende Geste des 36-Jährigen das Netz.

Bei einem Konzert vergangenen Freitag in Toronto bat Drake an, die Arztrechnungen einer an Multipler Sklerose erkrankten Frau zu zahlen, die im Publikum stand.

Drake zahlt Arztrechnungen für Fan mit Multipler Sklerose

Mit dieser überwältigenden Überraschung hatte eine Frau, die vergangenen Freitag Drakes Konzert in Toronto besuchte, wohl nicht gerechnet. Während der Show des Rappers hielt sie ein Schild in die Höhe, auf dem folgender Satz zu lesen war: „Ich habe gerade erfahren, dass ich MS habe. Kannst du mir helfen, diesen Abend besonders für mich zu machen?“. Die Frau wollte offenbar einfach eine gute Zeit erleben. Drake entdeckte die Frau im Publikum und unterbrach plötzlich seinen Auftritt, um sie direkt anzusprechen. Ein Video von dem rührenden Moment macht jetzt im Netz die Runde.

Drake offers to connect fan with MS with 40 and pay her medical bills 💯 pic.twitter.com/PYMeWLyEHv — Daily Loud (@DailyLoud) October 7, 2023

„Das ist wichtig für mich“

Drake unterbricht sein Konzert und liest das Schild eines weiblichen Fans vor. Dann beginnt er von seinem guten Freund und Producer „40“ zu erzählen, der selbst 2005 mit 22 Jahren die Diagnose MS bekommen hat: „Weißt du, mein Bruder 40 ist einer der stärksten Menschen auf der Welt, und er kämpft sich durch viele Dinge“, so Drake. „Was ich also tun werde, ist, dich zuerst mit 40 in Verbindung zu bringen. Vielleicht kannst du ja mal ein Gespräch führen. Und zweitens werde ich alles bezahlen, was nötig ist, um dir die beste Hilfe der Welt zu bieten, das verspreche ich dir. Du hast mein Wort – und du kannst morgen Abend wiederkommen!“, fügte der Rapper hinzu. Ein Gänsehaut-Moment, der das Publikum zum Jubeln und die Frau zum Weinen brachte.

Erst vor wenigen Tagen hatte Drake selbst mitgeteilt, dass er gesundheitliche Probleme habe und sich deshalb für eine Weile aus dem Musikbusiness zurückziehen werde. Der 36-Jährige kämpfe seit längerer Zeit mit Magenproblemen.