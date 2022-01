Wir alle kennen es: Nach den Weihnachtsschlemmereien sehnen wir uns nach gesunden frischen Mahlzeiten, die wenig Aufwand bedeuten, aber super lecker schmecken! 💚 Wir haben hier die wahren Gemüse Superfoods für dich: Ob Salat oder Gegartes, auf den Teller kommt was schmeckt – und Saison hat! 🤩

Potatoe-Lover

Pommes, Ofenkartoffel, Püree, Wedges oder ganz Natur mit Butter – wir lieben Erdäpfel in jeder Form! 😍 Im Laufe der Jahre haben Nudeln und Reis der Kartoffel den Rang abgelaufen, dabei strotzen sie nur so vor Vitamin C, Kalzium, Kalium, Magnesium und Eisen. 🥔 Außerdem haben sie viel weniger Kalorien als andere Kohlehydrat-Lieferanten, lassen sich super lagern und extrem vielfältig verarbeiten. Wir sagen Couch Potatoe adé, Ofenkartoffel olé! 🤩

via GIPHY

Salat hat immer Saison

Du glaubst Salat gibt’s nur im Sommer, da er im Winter nicht wächst? All wrong, ladies! 🥗 Es gibt viele Gemüsesorten, die gerade im Winter Saison haben. 🤩 Der efko Wintersalat macht‘s vor: Knackige Karotte, frisches Rotkraut und leckerer Chinakohl wachsen auf unseren heimischen Feldern und sind aufgrund des nachhaltigen Verpackungsvorgangs noch voller Vitamine, wenn sie bei uns am Teller landen. 🥕 Das ist gut für dich und gut für die Umwelt! 😍

efko / Wintersalat

Kräuter-Liebe

Findest du nicht auch, dass jedes Gericht gleich viel besser schmeckt, wenn es mit frischen Kräutern gepimpt wurde? 🌿 Im Salat, in Soßen, in Eintöpfen oder Bowls: Mit der richtigen Mischung an kleinen grünen Wundern wird jedes Mahl zum Gaumenschmaus! 💚 Das Tolle daran ist, du musst mit dem Verzehr nicht auf den Sommer warten. ☀️ Viele Kräuter wie beispielsweise Salbei, Rosmarin, Thymian und Currykraut können auch im Winter am Balkon oder im Blumenkasten geerntet werden.

via GIPHY

Soulfood Deluxe

Nach den Feiertagen und den vielen (herrlichen) Völlereien – oh ja, wir möchten sie nicht missen – sehnen wir uns nach leichter Kost. Bei den kalten Temperaturen draußen möchten wir unseren Körper allerdings trotzdem von innen wärmen und ihm Gutes tun. 🔥 Eintöpfe, Suppen und Soßen mit regionalem und saisonalem Gemüse machen es uns dabei extra leicht! Besonders Wurzelgemüse wie Karotten, Rüben und Pastinaken erwärmen unser Herz. 🥕💚 Etwas Kohl und Mangold für die grüne Note dazu et voilà, fertig ist das perfekte Soulfood!

via GIPHY

Suppenkaspar

Brokkoli, Kohl und Kraut sind wahre Wunder im Suppentopf! Wusstest du, dass Kohlsuppe eines der beliebtesten Diätgerichte ist? 🥬🥦 Das liegt wohl daran, dass Kohl, oder wie ihn die coolen Kids nennen – Kale – wenig Kalorien und super viele Ballaststoffe hat. 🥣 Aber keine Angst, wir haben hier kein weiteres Kohlsuppen-Rezept für dich, wir wollten dich nur darauf aufmerksam machen, wie unglaublich gesund das Lieblingskraut unserer Großeltern ist und dass sich das Vitamin C im Gemüse beim Kochen sogar vermehrt! 🤩

via GIPHY