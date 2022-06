Am 12. Juni ist Vatertag und ihr habt noch absolut keinen Plan, womit ihr euren Papa überraschen sollt? Keine Sorge! We got you covered.

Hier findet ihr eine kleine Auswahl an Aufmerksamkeiten.

1. Kräutermischungen von Just Spices

Es gibt wohl niemanden, der keine belegten Brote mag – umso besser schmeckt’s mit ein bisschen Würze. Etwa mit den Kräutermischungen von Just Spices. Gibt’s in vielen Lebensmittelshops und Online.

2. Schoki von Milka

Wenn wir schon beim Essen sind: Gibt es überhaupt Väter, die nicht gerne naschen? Wohl kaum. Darum freuen sich eure Papis sicherlich auch über die eine oder andere Tafel Schokolade. Bei Milka gibt’s eine große Auswahl – auch mit Vatertags-Motiven! Zusätzlich könnt ihr eurem Papa auch eine nette Botschaft IN der wiederverschließbaren Packung hinterlassen. Aber bloß keine Praline stibitzen …

3. Socken von Falke

Da Väter öfter mal praktisch veranlagt sind, macht ihr ihnen bestimmt auch mit Socken eine große Freude. Bei Falke gibt’s unzählige verschiedene Motive. Für sportliche Väter, für elegante, für lässige und alles, was es sonst noch gibt! Wer sich nicht entscheiden kann, kann ja Online schon mal eine Vorauswahl treffen, etwa auf Zalando.

4. Outdoor-Rucksack von Tchibo

Mit einem Rucksack für unvergessliche Abenteuer oder Reisen kann man einfach nichts falsch machen. Wie wäre es on-top vielleicht noch mit einem Gutschein für einen gemeinsamen Vater-Kind-Ausflug? Den Outdoor-Rucksack gibt’s bei Tchibo für 19,99 Euro.

5. Smartwatch von Huawei

Wer ein bisschen tiefer in die Tasche greifen möchte, kann seinem Papa auch die neueste Smartwatch aus dem Hause Huawei schenken. Die Huawei Watch GT 3 Pro Serie eignet sich für Sportler, für Unterwasser und auch einfach im Alltag. Je nach Art der Uhr kostet diese entweder 369 Euro (Titan) oder 449 Euro (Keramik).

6. Kunst von Jaguar

Lets be honest: Einen echten Jaguar (das Auto, nicht das Tier) werdet ihr euch wohl eher nicht leisten können. Stattdessen könnt ihr euren Papa aber mit einem Geschenk überraschen, das zwei Vorlieben vereint: Kunst und Autos. Denn Jaguar verkauft auch Sammlerstücke, die man von der Couch aus bewundern kann. Wie etwa dieses Wandbild, für 64 Euro.

7. Bücher von den Kalendermachern

Termine hat man immer genügend in seinem Leben – genauso wie Gedanken. Deshalb freut sich euer Papa bestimmt auch über edle Kalender oder Notizbücher von den Kalendermachern, die sich noch dazu personalisieren lassen. Format, Farbe, Material, Prägung und vieles mehr lässt sich je nach Geschmack gestalten, wodurch der Alltagsgegenstand zum modischen Accessoire wird. Gibt’s Online ab ca. 20 Euro.

8. Grillsoße von BBQUE

Zur Feier des Tages steht bei vielen bestimmt eine Grillerei an. Mit den leckeren Soßen von BBQUE könnt ihr auch dazu beitragen und eure Väter gleichzeitig auch hochleben lassen. Das Spannende: Für jeden Grilltyp (ja, da gibt es tatsächlich Unterschiede) ist die passendes Soße mit dabei. Vom klassischen Grillmeister, über jenen, der es lieber etwas feurig mag oder für den, der sich am liebsten gaaanz viel Zeit lässt. Die edel verpackten Add-Ons zu Fleisch, Gemüse und Co. sind Online ab 4,49 Euro erhältlich.