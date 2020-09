Im Intimbereich gepflegt auszusehen ist sehr wichtig. Deshalb frisieren sich jetzt immer mehr Frauen ihre Schamhaare. Das sind die beliebtesten Intim-Frisuren.

Diese Intim-Frisuren werden bei Frauen immer beliebter:

Brazilian Cut

Der “Brazilian Cut” ist im Grunde nichts anderes als eine komplette Intimrasur. Hier bleibt kein Haar mehr an seinem Fleck. Bei dieser “Frisur” musst du auch keine besondere Form einhalten, deshalb zählt sie auch zu den beliebtesten Intim-Frisuren überhaupt. Besonders Frauen und Männer, die sehr auf ihre Hygiene achten, bevorzugen den “Brazilian Cut”.

Landing Strip

Mit dem “Landing Strip” kann man im Grunde nichts falsch machen. Denn diese Intim-Frisur ist leicht zu formen und vermittelt trotzdem das gewisse Etwas. Der “Landing Strip” oder auch “Landebahn”, kann komplett individuell gestaltet werden. So sind Länge und Breite des Streifens völlig frei zu wählen. Er ist perfekt geeignet für alle, die ihre Schamhaare nicht komplett entfernen, aber trotzdem gepflegt und abenteuerlustig wirken wollen.

Triangle

Eine Intim-Frisur in Form eines Dreiecks ist ebenfalls sehr beliebt. Dabei ist die Form und Größe des Dreiecks nicht entscheidend. Man kann alles also stylen wie man möchte. Mit dieser Frisur können die unliebsamen Haare die den Bereich des Slips oder der Bikinihose verlassen, entfernt werden. Sie ist also perfekt für die Badetage im Sommer.

Herzform

Besonders kreativ ist eine Intim-Frisur in Herzform. Diese Variante ist im Vergleich zu vielen anderen außergewöhnlichen Formen einfach zu machen. Außerdem verleiht sie dem Intimbereich einen gewissen Charme. Frauen und Männern, die diese Art der Intim-Frisur bevorzugen wird nachgesagt, dass sie besonders offen mit ihrer Sexualität umgehen und gerne mal etwas Neues im Bett ausprobieren.

Figuren und Formen

Natürlich gibt es nicht nur das Herz als Form für Intim-Frisuren. Im Grunde kannst du jegliche Form in deine Schamhaare rasieren. Egal ob Buchstaben oder verrückte Formen – deiner Fantasie sind hierbei keine Grenzen gesetzt. Und falls die Rasur missglückt kannst du ja noch immer einen “Brazilian Cut” daraus machen.

Schablonen für den perfekten Style

Man muss seine Intim-Frisur aber nicht immer selbst formen und stylen. Denn inzwischen gibt es schon Schablonen, die dir helfen deine Frisur in die richtige Form zu bringen. Die kannst du zum Beispiel bei Eis.at um 13,99 Euro kaufen.