Ein ganz bestimmtes TikTok-Video sorgt derzeit im Netz für jede Menge Aufsehen. Denn wie in dem Clip erkennbar ist, soll es in dem Deckel eines Nutella-Glases immer schon ein kleines Messer gegeben haben, mit dem sich die goldene Alufolie leichter entfernen lässt.

Der gefundene Lifehack versetzt uns gerade in pure Freude. Denn wer hat sich nicht schon die Hände schmutzig gemacht, als er versucht hat die Folie beim Vernaschen zu entfernen?

Mit diesem Lifehack werdet ihr beim Nutella-Naschen nicht schmutzig

Jeder kennt das Problem: Man möchte sich ein Brot mit Nutella schmieren oder die leckere Schoko-Creme einfach so löffeln, stößt dabei aber auf ein Hindernis. Denn die goldene Alufolie, die sich unter dem Deckel befindet, ist nur sehr schwer abzubekommen, ohne sich dabei komplett schmutzig zu machen. Auch wir kennen dieses Problem. Umso größer war die Freude, als wir nun einen Lifehack gegen das Verpackungs-Fiasko gefunden haben. Dabei zeigt der User Sudden in einem TikTok-Video, wie einfach sich die Folie entfernen lässt. So soll in jedem Nutella-Glas ein kleines Messer unter der Innenseite des Deckels versteckt sein. Damit dürfte das Problem mit der Alufolie nun endlich gelöst sein.

Mini-Messer im Deckel versteckt: Echt oder Fake?

Nachdem wir das Video gesehen haben, wollten wir die Theorie von User Sudden gleich mal überprüfen. Leider hatten wir kein Glas Nutella zu Hause. Deswegen sind wir auch noch etwas skeptisch, ob das Messer unter dem Deckel denn wirklich immer schon da war. Damit ihr aber schon jetzt Gewissheit habt, könnt ihr es gleich zu Hause probieren, falls ihr ein Glas Nutella da habt. Falls nicht, solltet ihr es uns gleichtun, und am besten so schnell wie möglich zum nächsten Supermarkt gehen, um euch ein Glas zu schnappen und herauszufinden, ob es dieses Messer im Deckel wirklich gibt!