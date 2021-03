Alles neu macht der Mai? Nicht für die folgenden Sternzeichen. Denn sie erleben schon im März eine große Veränderung, mit der sie überhaupt nicht gerechnet haben.

Für diese Tierkreiszeichen wird am Ende des Monats nichts mehr so sein, wie es war:

Skorpion

Der Skorpion hat sich in den letzten Monaten eher zurückgezogen und alles so hingenommen, wie es eben auf ihn zukam. Jeder Tag war der gleiche und das Sternzeichen hat mittlerweile eine Routine, die ihm zu Hals heraushängt. Doch der März bringt neue Energie und öffnet dem Skorpion die Augen. Endlich hat er Klarheit darüber, was er im Leben eigentlich will und nimmt sein Schicksal selbst in die Hand. Das führt zu drastischen Veränderungen im Berufs- und Privatleben.

Löwe

Der Löwe ist im Moment überhaupt nicht zufrieden mit seiner Situation. Doch bisher fühlte er sich machtlos, irgendetwas daran zu ändern. Mit dem Frühlingsanfang erwacht aber auch wieder die Kämpfernatur des Sternzeichens und er fängt wieder an, seine Ziele zu verfolgen. Vor allem beruflich verändert sich im März viel für den Löwen. Der beste Rat: Einfach nicht zurückblicken.

Schütze

Der Schütze hasst Monotonie. Die letzten Monate waren der Horror für das Sternzeichen. Im März stehen die Sterne aber gut für ein paar überraschende Veränderungen, die dem Schützen nur allzu recht sind. Besonders für Single-Schützen gibt es jetzt eine Wendung in der Liebe: Die treffen eine ganz besondere Person, die ihr Leben komplett auf den Kopf stellt.

Krebs

Auf den Krebs kommt im März viel Arbeit zu. Ein Umzug, ein neuer Job, eine neue Liebe: Die Sterne stehen in diesem Monat besonders gut für Veränderung. Ende des Monat wird sich das Sternzeichen wohl kaum wiedererkennen, so sehr hat sich sein Leben verändert. Die alten Gefühle der Unzufriedenheit, die den Krebs in letzter Zeit plagen, bleiben aber noch länger. Erst wenn sich das Sternzeichen mit seiner neuen Situation angefreundet hat, kann es das Leben wieder genießen.