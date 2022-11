In „Emily in Paris“ spielt Lucas Bravo den Franzosen und charmanten Koch Gabriel. Fans hat er mit seiner Rolle auf jeden Fall begeistert. Doch der Schauspieler selbst mag nicht jede Facette an Gabriels Charakter, wie er jetzt in einem Interview verrät.

Am 21. Dezember können wir den Darsteller in der dritten Staffel der Serie wiedersehen.

Das mag Lucas Bravo nicht an seiner Rolle „Gabriel“

Schon ab der ersten Folge hat der charmante und süße Koch Gabriel der lieben Emily den Kopf verdreht. Damit ist sie nicht allein. Denn auch Fans lieben seinen Charakter. Dabei hat Gabriel alles andere als eine weiße Weste, wie Lucas Bravo jetzt in einem Interview mit Promiflash betont. Wer die Serie gesehen hat, weiß, dass er seiner langjährigen Camille fremdgeht und ihr die ein oder andere Lüge auftischt, um nicht aufzufliegen. Auch beim Flirten mit Emily kann sich Gabriel nämlich kaum zurückhalten. Und das, obwohl er mit Camille zusammen ist und sich zwischen Emily und dem Briten Alfie etwas Ernsteres entwickelt.

Eine komplizierte Liebeskonstellation, die Gabriel aber nicht daran hindert, sich Emily trotzdem anzunähern. Genau das kritisiert Lucas Bravo an seiner Rolle. „Ich mag das Fremdgehen und Flirten an ihm nicht. Es ist definitiv außerhalb meiner Komfortzone, den flirtfreudigen Gabriel zu spielen. Ich bin da im wahren Leben nicht so selbstbewusst“, so der 34-jährige Darsteller gegenüber Promiflash. Privat läuft es bei ihm nämlich nicht ansatzweise so dramatisch ab. Seine Partnerin sei nämlich ganz anders als Emily, wie er gegenüber Bunte erzählt.

Bald kommt Staffel drei

Wer es kaum mehr erwarten kann, wie es mit dem Liebesdreieck rund um Emily weitergeht, darf sich freuen. Denn die nächste Staffel erscheint schon am 21. Dezember. Und wie wir schon im Trailer sehen durften, ist das Liebesdreieck nicht Emilys einziges Problem. Sie steht vor einer großen Entscheidung: Entscheidet sie sich für die Arbeit oder die Liebe? Ein kleiner Nervenzusammenbruch inklusive einer spontanen Haarveränderung im Trailer geben schon mal einen Einblick, wie hin- und hergerissen Emily ist. Wir dürfen also gespannt sein!