Wir sind gerade noch dabei, uns von der schockierenden vierten Staffel der erfolgreichen Netflix-Serie „Stranger Things“ zu erholen. Doch die Serienschöpfer Matt und Ross Duffer sind mit ihren Gedanken schon beim fünften und letzten Teil. In einem Interview haben die beiden jetzt einen Teil ihrer Pläne für das große Finale verraten.

Neue Gesichter soll es vorerst keine geben, dafür möchte man sich auf den aktuellen Cast konzentrieren.

Duffer-Brothers verraten Pläne für „Stranger Things“-Finale

Es ist längst kein Geheimnis mehr, dass „Stranger Things“ zu den erfolgreichsten Serien aller Zeiten gehört. Kein Wunder also, dass die halbe Welt gespannt auf die fünfte und leider auch letzte Staffel wartet. Nach dem schockierenden Ende des vierten Teiles sind so einige Fragen offen geblieben. Und wie es aussieht, könnten sie alle in der finalen Staffel beantwortet werden.

Denn wie die Masterminds hinter dem Netflix-Hit, Matt und Ross Duffer, jetzt verraten haben, sind sie gerade dabei, die Geschichten der Charaktere, die sie seit der Premiere im Jahr 2016 ins Leben gerufen haben, zu Ende zu erzählen. „Wir geben unser Bestes, keine neuen Charaktere zu Staffel fünf hinzuzufügen“, erzählt Matt gegenüber Indiewire. „Wir versuchen es wirklich, damit wir uns auf die Original-Charaktere konzentrieren können“, so der Serienschöpfer.

Matts Bruder Ross fügt noch hinzu, dass man sich im Vorhinein immer ganz genau überlege, welchen Part eine neue Figur spielen wird. „Wenn wir einen neuen Charakter vorstellen, dann müssen wir vorher sicherstellen, dass er ein fester Bestandteil der Erzählung sein wird“, so Ross. Mit Eleven, Will, Mike, Lucas, Dustin und Co. gibt es mittlerweile auch genug Serien-Figuren, die das Publikum ins Herz geschlossen hat und deren Geschichten mit Sicherheit noch nicht auserzählt sind. „Wir haben einen unglaublich tollen Cast“, fährt Ross fort. „Und jeder Moment, den wir mit einem neuen Charakter verbringen, nimmt Zeit für die anderen Figuren weg.“

Um wen dreht sich die fünfte Staffel von „Stranger Things“?

Gut, damit wäre also geklärt, dass sich „Stranger Things“-Fans in der finalen Staffel womöglich keine neuen Namen mehr merken müssen. Aber was geschieht denn nun im fünften Teil? Finden Steve und Nancy womöglich wieder zueinander? Erholt sich Max von ihrem Kampf gegen Vecna? Mit welcher dunklen Bedrohung muss Hawkins diesmal rechnen? Fragen, auf deren Antworten wir uns wohl noch etwas gedulden müssen. Denn ein Startdatum des Finales ist noch nicht bekannt.

Doch eine Sache haben die Duffer-Brothers bereits verraten. Ein großer Teil von Staffel fünf dreht sich um Will Byers. „Die Duffers konzentrieren sich mehr auf Will und seine Geschichte. Ich denke, das ist sehr aufregend“, verrät auch Will-Darsteller Noah Schnapp im Gespräch mit Variety. Denn eine Frage, über die viele diskutieren, ist die Sexualität der Figur. Viele rätselten bereits darüber, ob Will vielleicht homosexuell ist und Gefühle für seinen besten Freund Mike hegt. Auch darauf hat Schnapp eine Antwort.

Gegenüber Variety bestätigt er eine Fantheorie, die bereits seit einiger Zeit im Netz kursiert. „Es wurde schon in Staffel eins angedeutet. Es war eigentlich immer da, aber man wusste nicht, ob er möglicherweise einfach nur langsamer erwachsen wird als seine Freunde? Jetzt, wo er älter geworden ist, haben sie es ziemlich deutlich gemacht. Jetzt ist klar, dass er zu 100 Prozent schwul ist und Mike liebt“, so Noah. Fans der beliebten Serie wünschen sich, dass Will sein ganz persönliches Happy End findet. In welcher Form, werden wir bestimmt bald sehen.