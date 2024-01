Move over, „Barbie“! Denn 2024 wird es einige Filme geben, die dem Sommerblockbuster aus 2023 Konkurrenz machen könnten.

Tragt euch diese Starttermine also schon einmal fett im Kalender ein, damit ihr die Social-Media-Diskussionen im Anschluss nicht verpasst.

Über diese Filme sprechen 2024 alle

Auch wenn der Autor:innen- und Schauspieler:innen-Streik im vergangenen Jahr Hollywood ganz schön lange lahmgelegt hat, könnte 2024 ein ziemlich aufregendes Kinojahr werden. Denn einige XXL-Blockbuster, Fortsetzungen und lang erwartete Releases stehen in den Startlöchern – und spätestens seit dem Mega-Erfolg von „Barbie“ im vergangenen Jahr wissen wir alle wieder, welche Macht Kino hat und wie sehr ein einziger Film Fashion, Popkultur und zahlreiche virale Trends dominieren kann.

Bei diesen neuen Trends wollen wir natürlich ganz vorne mit dabei sein – und haben deshalb für euch schon die Filme gesammelt, die 2024 definitiv für Gesprächsstoff sorgen werden.

Priscilla

Nachdem „Elvis“ im vergangenen Jahr von einer Award-Show zur nächsten ging, ist jetzt „Priscilla“ bereit, den Hype aufrechtzuerhalten. Dieses Mal geht es aber nicht um Elvis selbst, sondern um seine Ehefrau Priscilla. Obwohl der King of Rock’n’Roll, der in der Verfilmung von „Euphoria“-Star Jacob Elordi gespielt wird, auch schon jede Menge Aufmerksamkeit bekommt. Denn über seine Performance wurde schon lange vor dem ersten Trailer gesprochen!

Kinostart: 04.01.2024

Viral-Faktor: 🔥🔥🔥🔥

Mean Girls

Ja, wir fühlen uns bei dem Gedanken, dass der Original „Mean Girls“-Film 20 Jahre alt wird, auch richtig richtig alt. Umso aufgeregter sind wir bei dem Gedanken an die Neuauflage. Denn auch, wenn die Geschichte rund um Cady und die Plastics die gleiche ist, wird sich in dem neuen Film einiges ändern. Denn die 2024-Version ist ein Musical, das an die Broadway-Show zum Film angelehnt ist. Die Plastics singen also – und wir freuen uns schon auf all die Ohrwürmer.

Kinostart: 25.01.2024

Viral-Faktor: 🔥🔥🔥🔥

Dune 2

Auf diese Fortsetzung müssen Fans wirklich schon lange warten. Denn seit dem ersten Teil im September 2021 wollen Fans erfahren, wie es mit Paul (Timothée Chalamet) weitergeht. Schon klar, es wäre auch eine Option gewesen, die Bücher zu lesen. Aber wir wollen eben auch sehen, wie sich Timothée Chalamet, Zendaya, und im zweiten Teil auch Austin Butler und Florence Pugh durch den Wüstenplaneten schlagen. Und bei so viel „Young Hollywood“-Starpower sind die viralen Videos zum Film eigentlich schon garantiert.

Kinostart: 15.03.2024

Viral-Faktor: 🔥🔥🔥🔥🔥

Challengers

2024 wird ziemlich heiß – das haben wir auch Zendaya zu verdanken. Denn in dem Film „Challengers“ spielt sie Tennis-Coach Tashi, die sich in einem Liebesdreieck zwischen ihrem Mann und ihrem Ex-Freund wiederfindet, das gleichzeitig auch ein Tennisturnier ist. Und kurze Ausschnitte von dem Trio auf einem Bett reichten schon aus, um Fans Monate vor dem Kinostart in Euphorie zu versetzen!

Kinostart 25.04.2024

Viral-Faktor: 🔥🔥🔥🔥🔥

Back to Black

Dass „Back to Black“ für Gesprächsstoff sorgen wird, ist schon seit der Ankündigung des Films sicher. Wenn auch nicht im positivsten Sinne. Denn das Amy-Winehouse-Biopic erntet schon vor dem ersten Trailer einen Shitstorm. Die Gründe dafür sind vielfältig. Manche sind mit der Besetzung unzufrieden, andere sträuben sich prinzipiell gegen eine Verfilmung von Amys Leben und vermuten dahinter Ausbeutung der tragischen Geschichte der Sängerin. So oder so: geredet wird über diesen Film auf jeden Fall!

Kinostart: 10.05.2024

Viral-Faktor: 🔥🔥🔥

Inside Out 2

Auch 2024 wird es wieder nostalgisch, wenn es um Filme geht. Denn „Inside Out“ bekommt eine Fortsetzung – und wir müssen uns wieder mit unseren Gefühlen auseinandersetzen. Riley – die wir schon aus dem ersten Teil kennen – ist mittlerweile ein Teenager und muss sich dementsprechend einigen Gefühlsausbrüchen stellen, die wir wieder in Form von zuckersüßen Charakteren sehen. Und wenn wir eines aus den bisherigen Pixar-Filmen gelernt haben, dann wohl, dass auch hier wieder absoluter Taschentuch-Alarm herrscht!

Kinostart: Sommer 2024

Viral-Faktor: 🔥🔥🔥🔥

Deadpool 3

Ja, ihr habt richtig gelesen: eine weitere Fortsetzung! Auch 2024 liegt der Trend wohl weiterhin auf Reboots und Weitererzählungen. Bei „Deadpool 3“ geht es aber nicht nur um eine simple Fortsetzung für den Superhelden wider Willen. Das wäre nicht im Stil von Hauptdarsteller Ryan Reynolds. Stattdessen greift dieser ganz tief in die Nostalgie-Kiste und holt Hugh Jackman als Wolverine zurück! Ein Duo, das den Film zu einem der am meisten erwarteten des Jahres macht.

Kinostart: 26.07.2024

Viral-Faktor: 🔥🔥🔥🔥🔥