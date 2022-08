Hin und wieder braucht man einfach eine Extra-Portion Glück, um das Leben wieder in vollen Zügen genießen zu können. Hier kommen auch schon die guten Nachrichten: Für einige stehen die Sterne kommende Woche richtig gut – denn sie werden besonders glückliche Tage erleben.

Welche Tierkreiszeichen sich darauf freuen dürfen, lest ihr hier.

Widder

Für den Widder fühlt es sich gerade wie eine Durststrecke an, die einfach kein Ende nehmen will. Doch damit ist jetzt Schluss. Denn das Universum befindet sich auf der Seite des Sternzeichens und beschenkt es mit vielen Tagen voller Glück. Erst zeigt sich der Widder etwas skeptisch, weil er erstmal den Haken sucht, doch den gibt es nicht, versprochen! Denn jetzt ist es einfach mal an der Zeit, sich zurückzulehnen und zu genießen. Verdient hat er es allemal!

Zwillinge

Die dritte Augustwoche startet für den Zwilling mit einer besonders schönen Zeit. Denn auch wenn er in letzter Zeit öfter mal das Gefühl hatte, dass einfach nichts so klappen möchte, wie er sich das vorstellt, wird in den kommenden Tagen alles ganz anders sein. Denn das Sternzeichen wird mit einer wirklich guten Zeit belohnt, die es sicherlich nicht mehr so schnell vergessen wird. Es ist nämlich höchste Zeit, den restlichen Sommer zu etwas ganz Besonderem zu machen!

Skorpion

In den kommenden Tagen fühlt sich der Skorpion wie neugeboren. Warum? Das weiß er wohl selbst nicht so genau. Doch er hinterfragt seine glückliche Lage nicht weiter, sondern nimmt die Dinge einfach so, wie sie kommen. Auch die Liebe gibt mal wieder ein Lebenszeichen von sich. Genau das, was Single-Skorpione jetzt gebraucht haben. Jetzt heißt es: Keine Zeit mehr verlieren! Denn in den vergangenen Wochen ist das Tierkreiszeichen viel zu oft in der Vergangenheit festgesteckt.