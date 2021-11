Romantische Spaziergänge durch das bunte Laub oder gemütliche DVD-Abende auf der Couch – im Herbst stehen uns bei der Auswahl der Locations alle Türen offen. Nervös? Musst du nicht sein! Mit unseren Date-Ideen kann das Treffen mit deinem Crush nur ein wahrer Erfolg werden.

1. Ein Spaziergang am See

Ein Spaziergangs-Date ist natürlich nicht nur erst seit der Pandemie ein wahrer Klassiker. Vor allem in strahlend schöner Herbstkulisse lässt es sich ganz romantisch auf den bunten Blättern entlangschlendern. Mit Blick auf das glitzernde Wasser und einem schönen Sonnenuntergang: Die romantische Stimmung der Jahreszeit färbt bestimmt auch auf euch ab. 😉

Passend zum stürmischen Herbstwetter eignet sich bei einem Spaziergang ein süßer Half-Bun-Look! Ob du deine Haare nun lieber glatt oder lockig trägst, ist ganz dir überlassen: Der Dyson Corrale™ Haarglätter in deiner Lieblingsfarbe kreiert dir eine zauberhafte Mähne ganz nach deinen individuellen Wünschen!

2. Kuscheln auf der Couch

Ihr kennt euch schon etwas länger und das Wetter gerade auch nicht sooo prickelnd? Dann ab auf die Couch mit euch! Mit heißer Schokolade und einer warmen Kuscheldecke könnt ihr es euch bei einem spannenden Film richtig gemütlich machen. Und wer weiß, vielleicht wird der anfängliche Couch-Abend zur heißen Übernachtungsparty. 😉

Das perfekte Styling darf trotz Wohnzimmeratmosphäre nicht fehlen – schon gar nicht dann, wenn dein Herzensmensch in der Nähe ist! Lässig und trotzdem süß ist für dieses Date ein Messy Bun, der dein Gesicht ganz easy mit ein paar Strähnen umrahmt – diese kannst du je nach Belieben locken oder leicht aus dem Gesicht stylen. Das gelingt dir am besten mit dem Dyson Corrale™ Haarglätter, den du dank kabeloser Funktion mit zu deinem Crush nehmen kannst!

3. Ein Wochenendtrip zu zweit

Zugegeben: Ein Wochenendtrip zu zweit ist wirklich für Fortgeschrittene oder Pärchen. Aber: Die Liste der Vorteile dieser Date-Idee ist wirklich lang! Im Herbst sind die meisten Orte, für die sich ein Wochenendtrip lohnt, nicht so stark besucht wie im Sommer. Außerdem ist es nicht mehr so heiß, was dir die perfekte Ausrede bietet, um etwas mehr auf Kuschelkurs zu gehen! 😉

Damit deine Mähne auch das ganze Wochenende top aussieht, packst du dir am besten den Dyson Corrale™ Haarglätter ein! Dieser funktioniert ganz ohne Kabel und lässt dich ganz easy deine Haare in jedem noch so kleinen Hotelzimmer stylen – für einen Look zum Verlieben!

4. Ab ins Planetarium

Um gemeinsam in die Sterne zu blicken, muss man nicht draußen frieren! Der bessere Plan für ein Date mit deinem Schatz ist ein Besuch im Planetarium. Die meisten größeren Städte haben eines oder ähnliche Attraktionen, die euch romantische Stunden garantieren.

Damit du auch alles im Blick hast (wir reden natürlich von deiner tollen Begleitung), eignet sich ein hoher Ponytail als Look für diese Dating-Location. Bestens gestylt bist du hier mit dem Dyson Corrale™ Haarglätter – dieser kommt sogar mit 50 Prozent weniger Hitze als herkömmliche Glätteisen aus und zaubert dir so deinen individuellen Look, ohne deine Haare zu strapazieren!

5. Romantisches Indoor-Picknick

Wer sagt, dass im Herbst die Zeit für Picknicks endet? Wir ganz bestimmt nicht! Eine schöne Decken, ein Auswahl aus süßen und pikanten Speisen und natürlich ein gutes Gläschen eures Lieblingsgetränks dürfen nicht fehlen, um das Wohnzimmer in eine Date-Location zu verwandeln. Bei guten Gesprächen könnt ihr zwei euch ganz nahe kommen. Hach! ❤

Sommer, Sonne, Picknick-Stimmung: Passend zum Date empfiehlt sich hier eine easy Flechtfrisur! Egal ob ein Fischgrätenzopf oder ein kleines Flechtelement in der Frontpartie – mit dem Dyson Corrale™ Haarglätter stylst du dich nicht nur individuell, sondern bringst auch Farbe in deine Haarstyling-Routine. Deine Traummähne für dein Traumdate!