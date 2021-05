Manche Menschen können sich einfach nicht zurückhalten und mischen sich in alles ein. Vor allem dann, wenn Freunde von ihnen in einer Beziehung sind.

Diese Tierkreiszeichen mischen sich in die Partnerschaften von Freunden ein:

Stier

Der Stier ist ein sehr engstirniger Mensch. Sobald er etwas bemerkt, dass nicht in sein Weltbild passt, oder er selbst nicht akzeptieren würde, mischt er sich ein. Besonders dann, wenn jemand anderes in seinem Umfeld in einer Beziehung ist und die nicht so läuft, wie der Stier es sich vorstellt. Dann versucht er mit gutgemeinten Ratschlägen die vergebene Person davon zu überzeugen, was seiner Meinung nach nicht gut läuft in der Beziehung. Dabei verunsichert er sein Gegenüber meist.

Zwilling

Zwillinge tragen ihr Herz auf der Zunge. Sie sagen, was sie denken und schrecken auch nicht davor zurück, unangenehme Themen zu besprechen. Sobald sie merken, dass in einer Beziehung von einer Freundin etwas nicht gut läuft, müssen sie andere darauf ansprechen. Dann sagen sie, ohne sich dabei etwas zu denken, was sie von ihrer Beziehung halten und was sie nicht alles daran ändern sollte. Dadurch hat der Zwilling schon die ein oder andere Freundschaft zerstört.

Steinbock

Der Steinbock liebt es sein Umfeld zu kontrollieren. Wenn eine gute Freundin in einer Beziehung ist, muss der Steinbock einfach alles davon wissen. Bis ins kleinste Detail fragt er seine Freundin aus und gibt auch ungewollte Ratschläge. Dabei hat der Steinbock das große Talent, sein gegenüber zu verunsichern. Denn er weiß genau, wie er sein Umfeld kontrollieren kann und tut alles, um das auch zu machen.

Skorpion

Der Skorpion liebt es manipulative Spielchen zu spielen. Auch bei seinen Freunden schreckt er nicht davor zurück. Beziehungen sind für den Skorpion meistens ein Dorn im Auge. Denn dadurch bekommt er nicht mehr die Aufmerksamkeit seiner Freunde, die er sich wünscht. Deshalb manipuliert er gerne und schafft Beziehungsprobleme, die eigentlich gar nicht existieren. Allerdings weiß das Sternzeichen auch, wann es genug ist. Er würde niemals absichtlich eine Beziehung zerstören.