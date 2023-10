Der Herbst schlägt jetzt eine elegante Richtung ein – zumindest in Sachen Hairstyle. Denn der „Ballerina Bun“ ist nun DIE It-Frisur der Saison. Der Stachel-Dutt à la Gen Z hat damit jetzt ordentlich Konkurrenz bekommen.

Wir verraten euch, was die klassische Dutt-Variante so besonders macht.

Der „Ballerina Bun“ ist der wohl eleganteste Hairstyle des Herbstes

Könnt ihr euch noch erinnern, als der Fashiontrend „Balletcore“ letztes Jahr unsere Instagram-Feeds geprägt hat? Als Neuinterpretation klassischer Primaballerina-Outfits standen hier Ballerina-Schuhe, Legwarmer sowie passende Leggings und Wickelcardigans im Fokus. Diesen Herbst wird die Trendbewegung nun noch erweitert. Denn jetzt hält die Ballett-Ästhetik auch auf unserem Haupt Einzug. Und zwar in Form DER Ballerina-Frisur schlechthin. Der klassische Dutt.

Ob am Laufsteg oder auf Instagram und Tiktok – irgendwie scheint der „Ballerina Bun“ schon jetzt DIE Frisur des Herbstes zu sein. Wieso wir diese Dutt-Variante so lieben? Der Bun ist nicht nur easy zu stylen, er verleiht euren Look instant einen eleganten, aber auch romantischen Touch.

Was macht den „Ballerina Bun“ aus?

Dieser Look ist nicht nur zeitlos und mega classy, sondern auch die ideale Gegenbewegung zum Spikey Bun, der in den letzten Monaten unser Hairgame dominiert hat. Der Unterschied zum Stachel-Dutt oder dem Slicked-back Bun? Die Ballerina-Variante sitzt eben nicht ganz so streng, und außerdem kommt bei dem Ballett-Dutt kein oder nur sehr wenig Haargel zum Einsatz. Heißt: weniger Gen-Z-Vibes, dafür mehr Adult-Glam.

Der Hairstyle passt einfach perfekt zu den kühlen Temperaturen des Herbstes und verleiht jedem Outfit das gewisse Etwas. In Kombination mit Smokey Eyes strahlt ihr außerdem jede Menge „Villain Vibes“ im Black-Swan-Style aus. Perfekt für die nächste Datenight, oder?

Und so kreiert ihr den zeitlosen Bun

Das beste: die Frisur könnt ihr in wenigen Schritten selbst zaubern. Ein Tipp gleich vorweg: wenn ihr besonders feines Haar habt, könnt ihr etwas Trockenshampoo verwenden, um Textur hinzuzufügen. Und dann kann es auch schon losgehen.

Step 1: Kämmt zuallererst eure Haare gut durch. Teilt dann die vorderen Strähnen um euer Gesicht ab.

Step 2: Bindet dann die restlichen Haare mit einem Zopfgummi zu einem straffen Pferdeschwanz zusammen – in der Mitte eures Kopfes. Achtet darauf, dass der Ponytail auch gut sitzt.

Step 3: Kämmt nun auch die zwei Strähnen eng zurück und nehmt euch ein zweites Haargummi, mit dem ihr nun die zwei losen Strähnen zusätzlich am Zopf befestigt.

Step 4: Dreht dann den Pferdeschwanz und wickelt ihn um das Haargummi. Die Enden des Haares könnt ihr mit cuten Haarnadeln fixieren.

Step 5: Um mehr Volumen zu erzeugen, könnt ihr den Dutt noch mit den Händen lockern oder ein paar Strähnen herausziehen, um den Look zu individualisieren.

Step 6: Zum Schluss fixiert ihr den Hairbun noch mit etwas Haarspray, um sicherzustellen, dass euer Werk auch den ganzen Tag hält. Et voilà.