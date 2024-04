Entscheidungen zu treffen, ist nicht immer so easy, wie man denkt. Für gewisse Menschen ist es fast schon ein Ding der Unmöglichkeit, sich auf etwas festzulegen und sich zu entscheiden. Ob ihr es glauben wollt, oder nicht: Unentschlossenheit kann mit eurem Sternzeichen zusammenhängen.

Wir verraten euch, welche drei Sternzeichen sich besonders schwer damit tun, sich auf etwas festzulegen.

Waage

What a big suprise: Waagen sind unentschlossen. Dieses Sternzeichen könnte regelrecht ein Buch über Unentschlossenheit schreiben. Entscheidungen zu treffen, hasst dieses Tierkreiszeichen. Für große Entscheidungen in ihrem Leben nehmen sich Waage-Geborene besonders viel Zeit. Sie überlegen sich alles immer lieber zweimal, bevor sie einen großen Schritt wagen. Doch nicht nur bei großen Entscheidungen geht es ihnen so, auch die kleinsten können ihnen große Sorgen bereiten, in etwa wie die Auswahl eines Restaurants zum Essen gehen.

Fische

Auch unsere lieben Fische sind super unentschlossen. Sie sind besonders verträumt und plagen sich permanent mit Fragen wie, „was wäre, wenn … ?“ und das wird ihnen oftmals beim Treffen von Entscheidungen zum Verhängnis. Daher lassen sie sich auch so gerne von Menschen aus ihrer Umgebung beraten. Sie nehmen gerne die Meinungen anderer an und überlegen sich im Anschluss gut, wofür sie sich entscheiden.

Zwillinge

Zu guter Letzt: Zwillinge! Auch dieses Sternzeichen struggelt damit, sich festzulegen. Meist springen Zwillinge bei einer Entscheidung zwischen den Optionen hin und her und kommen dabei zu keinem festen Entschluss. Zwillinge haben eine unsichere Art, die schlussendlich dazu führt, dass auch sie sich den Rat bei Menschen in ihrem Umfeld holen.