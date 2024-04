Wenn wir uns ehrlich sind, kennen wir alle zumindest eine Person aus unserem Umfeld, die entweder ewig lange zum beantworten einer Nachricht braucht ODER noch schlimmer: Die Nachrichten gleich komplett ignoriert. Manchmal kann es Stunden bis Tage dauern, bis wir eine Antwort bekommen. Dieses Verhalten kann etwas mit eurem Sternzeichen zu tun haben.

Wir verraten euch, welche drei Sternzeichen es lieben Nachrichten, zu ignorieren.

Jungfrau

Wer eine Jungfrau in seinem Umfeld hat, der weiß ganz genau, dass ihre To Do Listen immer gestopft voll sind. Ob es Dinge im Haushalt sind, Verabredungen mit Freund:innen oder Meetings in der Arbeit: Das Sternzeichen hat IMMER sehr viel zu tun. Einen vollen Terminkalender, sowie eine genaue Routine zu haben stört sie nicht – Menschen in ihrem Umfeld hingegen schon. Denn wer plant, die Jungfrau per SMS oder WhatsApp zu kontaktieren, kann sich schon mal darauf einstellen, dass diese Nachricht erst in gefühlt zwei Jahren beantwortet wird. Das Tierkreiszeichen ist so busy, dass eine Antwort manchmal länger auf sich warten lässt – oder man wird einfach bewusst in diesem Moment ignoriert ..

Widder

Ihr wollt eurer Widder-Freundin ein Foto von eurem Outfit schicken, um ihre Meinung einzuholen? Tut es lieber nicht. Vor allem nicht dann, wenn ihr eine schnelle Reaktion braucht. Auch wenn es nicht böse gemeint ist, sind Widder-Geborene dafür bekannt, Nachrichten zu überlesen, auf Antworten zu vergessen oder tagelang einfach unterzutauchen. Manchmal kann es sich so anfühlen, als würde man geghostet werden – es ist aber kein „bewusstes“ Ignorieren. Denn an manchen Tagen ist im Alltag des Sternzeichens einfach viel zu viel los, sodass es seine To Do’s nicht priorisieren kann. Da kann sich die eine oder andere Antwort auch mal verspäten.

Zwillinge

Wenn Zwillinge für eine Sache einen Award verliehen bekommen sollten, dann ist es das Ghosting! In einem Moment sind sie in der schriftlichen Konversation voll dabei – im nächsten tauchen sie unter und man hört über Stunden und Tage nichts mehr von ihnen. Als wären sie vom Erdboden verschluckt. Auch wenn Zwillinge zu den kontaktfreudigen Sternzeichen zählen, ignorieren sie die Nachrichten ihrer Liebsten – aber warum? Vielleicht kann uns diese Frage ein Zwilling ja beantworten. 😉