In der Welt der Celebrities ist wieder so einiges los! Denn „Euphoria“-Star, Hunter Schafer ließ in einem neulichen Interview eine große Bombe platzen: Sie und die spanische Hit-Sängerin Rosalía sollen sich Ende 2019 für fünf Monate gedatet haben.

Es ist tatsächlich das erste Mal, dass Hunter offen darüber spricht.

Hunter Schafer spricht über ihre Ex-Romanze

Wo die Liebe nicht überall hinfällt: „Euphoria“-Darstellerin Hunter Schafer spricht erstmals in einem am 2. April veröffentlichten Interview mit GQ über eine alte Romanze aus ihrem Liebesleben. Gegen Ende 2019 soll Amors Pfeil Hunter und die spanische Sängerin Rosalía getroffen haben. Hunter offenbart nämlich, dass sie sich für fünf Monate gedatet haben! „Es wird schon so lange spekuliert“, sagt die 25-Jährige. In den letzten Jahren wurden beide öfters gemeinsam fotografiert und immer wieder war die Gerüchteküche über eine mögliche Romanze der beiden am brodeln. Jetzt ist die Katze (endlich) ein für alle Mal aus dem Sack!

Die romantische Connection an die Öffentlichkeit zu bringen, war jedoch nicht ganz so einfach für beide: „En Teil von uns will es einfach hinter sich bringen und ein anderer Teil sagt: ‚Das geht niemanden etwas an'“, so die Schauspielerin. Nach langer Überlegung kam sie aber doch zum Entschluss, dass es etwas ist, worüber sie „glücklich“ ist, es mit anderen zu teilen. „Und ich glaube, dass sie [Rosalía] das auch so sieht“, merkt Hunter im Gespräch mit dem Magazin an.

„Sie gehört zur Familie, egal was passiert“

Die Entscheidung, ihre Geschichte mit uns allen zu teilen, war nicht nur die Entscheidung des „Euphoria“-Stars. Vor dem Interview soll sie auch mit dem spanischen Popstar darüber gesprochen haben, die scheinbar nichts einzuwenden hatte. Auch wenn ihre Romanze nur für fünf Monate anhielt, sind sie bis heute noch befreundet – worauf Hunter besonders stolz ist. „Ich habe wirklich wunderbare Freundschaften mit Leuten, mit denen ich mal eine Beziehung hatte,“, erzählt Hunter. Das soll auch für Rosalía gelten! „Sie gehört zur Familie, egal was passiert.“, fügt die beliebte Schauspielerin hinzu.