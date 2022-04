TikTok ist inzwischen nicht mehr nur eine App, auf der wir den ein oder anderen Tanztrend sehen. Heutzutage ist die Plattform auch zur Fashion-Inspo Nummer eins geworden. Und momentan bietet die Video-App besonders viel Inspiration zum Thema heiße Party-Outfits.

Night Outs bekommen heutzutage einen aufregenden, modischen Anstrich.

Diese Party-Outfits tragen wir laut TikTok im Club

Falls ihr letztens einmal Social Media Apps wie Instagram oder TikTok geöffnet habt, dann ist es euch sicherlich aufgefallen: Die unzähligen coolen Party-Looks. Die Clubs haben wieder geöffnet und wir haben wieder Grund genug, das ein oder andere „Club“-Outfit überzuwerfen und uns dabei so richtig umwerfend zu fühlen. Laut TikTokerinnen geht es darum, sich mal wieder so richtig in Schale zu werfen und die Nacht zum Tag zu machen. Die von TikTok angepriesenen It-Pieces haben auf jeden Fall die Macht, uns unseren Alltagsstress vergessen zu lassen.

So stylen TikTok-Userinnen ihre Party-Outfits

Der Look darf aufregend und glamourös sein. Es gilt: bloß keine falsche Scheu. Das kleine Schwarze, viel Glitzer, Cut-Outs und Transparenz. Abends heißt es laut TikTok: More is More. Schließlich mussten wir knapp zwei Jahre auf aufregende und crazy Night Outs verzichten. Diese It-Pieces gehören laut den Fashionistas auf der Video-Plattform in das Inventar einer modernen Partyqueen.

1. Pailletten

Auf Partys gilt: es gibt einfach nicht genug Pailletten. Und für all diejenigen von euch, die trotz Club-Nacht auf Pants setzen wollen: Dann gehören schwarze Pailletten-Hosen im Flared-Look auf jeden Fall in euer Repertoire. Komplett ist der Look mit einem Silk-Top in einer hellen Kontrast-Farbe.

2. Transparenz und Cut-Outs

Transparente Materialien und Cut-Outs spielen diesen Fashion-Sommer sowieso schon eine große Rolle. Kein Wunder also, dass sie auch in unseren Partynächten in Form von transparenten oder rückenfreien Oberteilen nicht fehlen dürfen. Kombiniert mit klassischen It-Pieces wie Hosenanzügen könnt ihr dem Look noch einen Hauch Toughness verleihen 😉

3. Stiefel und Mini-Dresses

Stiefel und Mini-Kleider waren bei Partys schon immer eine gute Idee. Davon sind wir alle überzeugt. Auch das kleine Schwarze funktioniert wohl nirgendwo besser, als auf der Tanzfläche. Einärmlige Kleider verleihen dem ganzen Party-Look noch eine Extra-Portion „Gen Z“-Flair. Und die ganz mutigen unter euch setzen in der nächsten Partynacht auf Wickel-Tops mit Rock und Beinschlitz!