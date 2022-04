Eine Frau aus Kalifornien ist durch puren Zufall zur Multi-Millionärin geworden. Sie wollte sich gerade ein Lotterie-Ticket kaufen, als ein Mann sie angerempelt hat. Dadurch hat sie dann den „falschen“ Knopf gedrückt und konnte am Ende ihren Augen nicht trauen.

Denn das Schicksal hat entschieden …

Diese Frau gewinnt durch Zufall 10 Millionen Dollar

Eine Geschichte, die klingt, als stammt sie aus Hollywood höchstpersönlich, ist einer Frau aus Kalifornien passiert. Denn sie wollte sich bei einem Lotterie-Automaten im Supermarkt mehrere Lose für insgesamt 40 Dollar kaufen. Doch dann wurde sie plötzlich von einem Mann so heftig angerempelt, dass sie gegen den Automaten stieß und unabsichtlich einen Knopf drückte.

Zuerst ärgerte sie sich darüber – denn anstatt mehrerer kleiner Lose, hat sie durch das Anrempeln das „Mega-Los“ für 30 Dollar gekauft. Das bedeutete jedoch auch, dass ihre Chance auf einen Gewinn damit erhöht wurde. Und dennoch hat die Amerikanerin nicht daran geglaubt, überhaupt etwas zu gewinnen. Doch als sie das Los dann im Auto aufrubbelte, fielen ihr fast die Augen aus dem Kopf.

Denn was sie sah, war die Bestätigung, dass sie gerade den Hauptgewinn im Wert von zehn Millionen Dollar in ihren Händen hielt. „Zuerst habe ich es nicht wirklich geglaubt“, erzählt die Neo-Millionärin gegenüber dem britischen Medium Metro. Während der Heimfahrt habe sie dann immer wieder auf das Ticket geschaut und dadurch beinahe einen Autounfall verursacht. „Ich hielt an, sah es mir immer wieder an […] und dachte immer wieder: ‚Das kann nicht stimmen.“

Das plant die Gewinnerin jetzt mit dem Geld

Bis heute kann LaQuedra Edwards – so der Name der glücklichen Gewinnerin – nicht glauben, dass ihr das wirklich passiert ist. „Ich stehe immer noch unter Schock. Als ich herausfand, wie viel Geld ich gerade gewonnen habe, konnte ich nur an eines denken: ‚Ich bin reich!'“.

Wie sie dem britischen Medium verrät, hat sie auch schon ganz konkrete Pläne, wohin das Geld fließen soll. Erstmal möchte Edwards sich ein richtig schickes Haus kaufen. Doch sie denkt dabei auch an andere und plant, die immens hohe Summe nicht nur für sich selbst zu verprassen. Denn die Millionärin hat auch vor, eine gemeinnützige Organisation zu gründen.

Was würdet ihr mit so viel Geld machen? Sofort alles ausgeben und einen Teil spenden. Investieren, anlegen und sparen!

