Im indischen Bihar kam es jetzt zu einem eher ungewöhnlichen Diebstahl. Denn am helllichten Tag stiehlt eine Gruppe eine 18 Meter lange Brücke und transportiert sie in Einzelteilen ab.

Jetzt wurden acht Verdächtige festgenommen.

18 Meter lange Brücke am helllichten Tag gestohlen

Wenn ihr an Diebesgut denkt, was kommt euch dann als erstes in den Sinn? Geld, Diamanten, vielleicht sogar Technik? Tja, eine Gruppe von indischen Dieben hatte da ganz andere Pläne. Denn die Bande nahm sich vor, eine Brücke zu stehlen. Konkret gesagt eine kleine, eher verlassene Brücke im indischen Bundesstaat Bihar.

Um die insgesamt 18 Meter lange Brücke aus den 1970er-Jahren jedoch möglichst diskret zu stehlen, hatten die Diebe einen ausgefeilten Plan: Sie gaben sich als Beamte der staatlichen Bewässerungsbehörde aus und taten so, als würden sie die Eisenbrücke vollkommen rechtmäßig abtragen. Ausgerüstet mit Baggern, Kleintransportern und Gasschneidern montierten sie sie in aller Öffentlichkeit vor den Augen der Bewohner ab und arbeiteten drei Tage lang daran, die Brücke in ihre Einzelteile zu zerlegen. Dafür nahmen sie laut Polizei sogar die Hilfe von örtlichen Behörden in Anspruch.

„Niemand ahnte, dass es sich um einen Raubüberfall handelte“, erklärt der örtliche Journalist Jitendra Singh der „BBC“. Er selbst wohnt nur 200 Meter von der Brücke entfernt und betont, dass viele Dorfbewohner dachten, diese werde nach einem Antrag nun endlich abgetragen. Denn die Brücke war seit Anfang der 2000er Jahre nicht mehr in Betrieb, da ganz in der Nähe eine Betonbrücke gebaut worden war.

Acht Verdächtige verhaftet

Nach drei Tagen verschwand die Gruppe schließlich mit insgesamt 247 Kilogramm Eisen sowie anderen Materialien. Diese versuchte die Bande laut Angaben der Polizei anschließend an Schrotthändler zu verkaufen.

Wie Reuters berichtet, sei der Diebstahl von Metall in Indien keine Seltenheit. Denn der Verkauf von Metallschrott kann ein lukratives Geschäft sein. Immer wieder kommt es deshalb in Indien dazu, dass Metallteile aus öffentlichem Eigentum gestohlen werden.

Die Dorfbewohner wurden letztlich jedoch stutzig und informierten die echte Bewässerungsbehörde über die verschwundene Brücke. Die Behörde kontaktierte daraufhin die Polizei, die den Schwindel schnell aufdeckte. Mittlerweile wurden acht Verdächtige in Zusammenhang mit der gestohlenen Brücke verhaftet. Unter ihnen ist auch ein Mitarbeiter der Wasserresourcenbehörde.