Für manche Zeitgenossen ist das Ende einer Partnerschaft keine allzu große Sache. Doch manchen Menschen fällt das Loslassen wirklich schwer. Laut Horoskop neigen insbesondere drei Sternzeichen dazu, sogar in ihrer neuen Beziehung heimlich an den/die Ex zu denken und von der gemeinsamen Zeit zu träumen.

Hier erfährt ihr, welche Tierkreiszeichen das sind!

Widder

Widder gelten ja als die größten Gewohnheitstiere. Am liebsten würden sie so manches aus der alten Beziehung auch in der nächsten fortführen. Stellt das Feuerzeichen fest, dass in der neuen Partnerschaft etwas nicht ganz nach seinen Vorstellungen verläuft, träumt es schon mal von der gemeinsamen Zeit mit dem/der Ex. Aber falls du mit einem Widder zusammen bist: Keine Sorge, denn die Sehnsucht nach der Vergangenheit hält meist nicht allzu lange an. Außerdem wissen Widder durchaus zu schätzen, was sie haben!

Fische

Fische sind für ihre sentimentale Ader bekannt. Sie können noch so glücklich in einer neuen Partnerschaft sein und trotzdem erinnern sie sich in manchen Augenblicken gerne an ihre verflossene Liebe zurück. Das hat für sie einfach einen nostalgischen Wert. Jedoch kommen diese Träume mit dem/der Ex im Laufe der Zeit immer seltener vor. Denn wie heißt es: Erinnerungen können verblassen!

Löwe

Okay, beim Löwen wirds kritisch. Das Sternzeichen denkt regelmäßig an eine verflossene Liebe, aber nicht aus Nostalgie, sondern Löwen halten sich gerne mehrere Optionen offen. Und das eben auch in ihren Gedanken und Träumen. So hat im Kopf eines Löwen nicht nur die aktuelle Flamme Platz, sondern eben auch der/die Ex. Ob diese Gedanken für den neuen Partner oder die neue Partnerin zum Problem werden können? Kann sein – aber letztendlich hängt das von der individuellen Persönlichkeit des Löwen ab.