Bei einer traditionellen Auktion wurden in Japan zum Saisonstart zwei der sogenannten Yubari-Melonen für insgesamt 2,7 Millionen Yen, also umgerechnet rund 20.000 Euro versteigert.

Das sei mehr als das 22-Fache des Preises vom Vorjahr, so die Veranstalter.

Während die Yubari-Melonen 2020 wegen der Pandemie nur für 120.000 Yen verkauft wurden, stieg der Preis bei der diesjährigen Versteigerung um das 22-Fache auf unfassbare 2,7 Millionen Yen an. 2019 wurde bei der traditionellen Auktion auf der japanischen Insel Hokkaido ein paar Melonen für fünf Millionen Yen versteigert.

Tradition zum Saisonstart

Die Auktion wird jährlich traditionell zum Saisonstart auf der japanischen Insel abgehalten. Damit wird der Beginn der Auslieferung der Früchte gefeiert. Die Regionen ist vor allem für ihre speziellen Yubari-Melonen bekannt, die unter sehr schwierigen Bedingungen gezüchtet werden. Denn der Winter in Hokkaido ist besonders hart. Die Ernte der Früchte beginnt meistens im Mai und dauert bis in den August hinein. Wer im normalen Handel eine solche Melone kaufen will, der muss dafür ein paar tausend Yen zahlen. Zum Saisonauftakt wurden dieses Jahr insgesamt 466 Stück der Früchte an Händler ausgeliefert.