Der Mai hat gerade erst begonnen, und wie immer sind wir gespannt, was uns die nächsten Wochen bringen werden. Wie sagt man so schön: Alles neu macht der Mai! Ein Blick in die Sterne verrät aber: für drei sieht es leider nicht ganz so rosig aus. Für sie hält der Mai einige Herausforderungen und Stressmomente bereit.

Diese Tierkreiszeichen haben im Mai leider etwas Pech.

Fische

Fische sind emotional gerade am Limit – eigentlich hat dieses Sternzeichen gehofft, dass der Frühling etwas frischen Wind in sein Leben bringt. Doch damit müssen sich die Fische leider noch etwas gedulden. Eine Pechsträhne folgt nach der anderen! Aber good news gibt es trotzdem: Danach geht’s bergauf, versprochen! Denn das positive Mindset der Fische kann nichts so schnell aus der Bahn werfen. Denn Fische sind kleine Kämpfer. Eine kleine Pechsträhne halten sie locker durch!

Skorpion

Auch Skorpione trifft es im Mai hart. Und das betrifft vor allem das Arbeitsumfeld. Stress mit den Kollegen, Tadel von oben – das Sternzeichen ist irgendwie von seinem Erfolgsweg abgekommen und spürt das berufliche Pech momentan auf ganzer Linie. Skorpione fühlen sich mit vielen Dingen überfordert und wissen gar nicht so richtig, wo oben und unten ist. Aber es nützt nichts – da müssen die Skorpione jetzt durch! Doch wenn sie diese Pechsträhne überwunden haben, kann sie so leicht nichts mehr aus der Bahn werfen.

Krebs

Auch für den Krebs könnte der Mai zur echten Belastungsprobe werden. Egal, ob im Job oder Privatleben, bei dem Wasserzeichen werden die nächsten Wochen wohl eher zum Chaos. Leider schwindet dadurch auch sein Optimismus und seine Energie. Dem Krebs fällt es daher schwer, positiv in die Zukunft zu blicken. Laut Horoskop sollte das Sternzeichen aber das Beste aus seiner Pechsträhne machen und den Fokus ganz bewusst auf positive Dinge richten.