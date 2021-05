Waaaahhhh, nur noch einmal schlafen bis “Friends: The Reunion“! Ab 27. Mai ist das TV-Special in Österreich, Deutschland und der Schweiz exklusiv auf Sky zu sehen.

Und wir können es kaum noch erwarten!

“Friends: The Reunion”: Hier kannst du das Special sehen

Ok, jetzt wird es wirklich ernst. Die langersehnte Reunion von Friends kommt immer näher. Das TV-Special wird schon am Donnerstag, 27. Mai auf Sky X und Sky Q in der Originalfassung verfügbar sein. Am 29. Mai wird die Reunion außerdem um 20:15 Uhr in der Originalfassung mit deutschen Untertiteln auf Sky One ausgestrahlt.

Erst kürzlich sorgte ein erster Trailer für große Vorfreude bei den Fans.

Das erwartet uns in der Reunion

Wie der Trailer schon vermuten lässt, erwartet uns bei der Reunion keine Fortsetzung von “Friends”, in der die Sars wieder in ihre Rollen schlüpfen. Stattdessen kommen die Stars auf dem altbekannten Set wieder zusammen und erinnern sich gemeinsam mit ihren Fans an die Zeit vor 17 Jahren zurück. Sie unterhalten sich miteinander und werden immer wieder interviewt. Außerdem erledigen sie auch einige Aufgaben: Es wird einen Table Read geben, wo sie einzelne Szenen aus der Serie nachspielen werden, aber auch einen Test, bei dem die Stars Trivia-Fragen zu “Friends” beantworten müssen.

Für das lang erwartete Wiedersehen kehren die „Friends“-Stars Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry und David Schwimmer an den Originalschauplatz der kultigen Komödie – Stage 24, auf dem Gelände der Warner Bros.-Studios in Burbank – zurück, um die beliebte Serie im wahren Leben zu feiern.



„Friends: The Reunion“ begrüßt dabei auch zahlreiche andere Stars: David Beckham, Justin Bieber, BTS, James Corden, Cindy Crawford, Cara Delevingne, Lady Gaga, Elliot Gould, Kit Harington, Larry Hankin, Mindy Kaling, Thomas Lennon, Christina Pickles, Tom Selleck, James Michael Tyler, Maggie Wheeler, Reese Witherspoon und Malala Yousafzai.