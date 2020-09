Jeder kennt diese Art von Menschen, die einfach für ihr Leben gerne andere provozieren und einen Streit förmlich herausfordern. Und oftmals wird das durch das Tierkreiszeichen beeinflusst.

Besonders diese Sternzeichen lieben es, andere zu provozieren:

Widder

Der Widder liebt es zu provozieren und hört damit auch nach einem Streit nicht auf. Er provoziert eigentlich nur, um zu streiten und das lebt er auch mit vollen Zügen aus. Denn der Widder weiß genau, dass er bei Streitereien den meisten Menschen überlegen ist und er deshalb gewinnt.

Jungfrau

Die Jungfrau ist extrem kritisch. Deshalb neigt sie dazu andere Menschen in ihrer Umgebung so lange zu provozieren, bis diese dann ausrasten. Dabei macht sie das nicht einmal mit Absicht. Denn wenn sie etwas stört, muss sie es einfach sagen. Dann wiederholt sie es so oft, bis es so geändert wird, dass es ihr passt. Deshalb wirkt es so, als ob sie andere gerne provoziert.

Stier

Auch der Stier neigt dazu, Streit förmlich herauszufordern. Mit seiner sturen Art provoziert er Menschen in seiner Umgebung so lange, bis ein Streit eskaliert. Dabei gibt er aber keinen Schritt nach. Eigentlich gilt der Stier nahezu als König der Provokation und wirkt deshalb auf andere immer besonders streitlustig.