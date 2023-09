Not all Superheroes wear capes, heißt es doch so schön. Welche Sternzeichen ganz besondere Fähigkeiten haben und einen mächtigen Eindruck auf andere hinterlassen, verraten wir euch hier. Denn die einen oder anderen haben tatsächlich eine geheime Superpower!

Ein Tierkreiszeichen zieht einen ganz besonders großen Nutzen daraus …

Fische

Mit seiner einfühlsamen Seite schafft es der Fisch regelmäßig, dass sich Menschen, die sich ihm anvertrauen, direkt besser fühlen. Denn er weiß einfach immer, was er in den unterschiedlichsten Momenten sagen muss, damit er seinem Gegenüber ein wertschätzendes Gefühl gibt. Tröstende Worte, aufmunternde Gesten und einfach nur zuhören – das kann nicht jeder! Nicht selten suchen die Bekannten und Freunde des Sternzeichens daher seinen Rat, wenn es um besonders verzwickte Krisen geht. Die geheime Superpower des Fisches liegt nämlich darin, die Gefühle anderer Menschen genau zu verstehen.

Zwilling

Die Superpower des Zwillings: Seine Kommunikationsfähigkeit! Dem redegewandten Sternzeichen gelingt es in nahezu jeder Situation das zu bekommen, was es möchte. Dafür setzt der Zwilling einfach sein geheimes Talent der Überzeugungskraft ein. Gemischt mit dem Charisma des Sternzeichens hat man fast keine Chance, seinen Wünschen zu widerstehen. Zudem ist der Zwilling unglaublich talentiert darin, sich zu vernetzen. Gerade im beruflichen Bereich hat ihm das bereits einige wichtige Türen geöffnet.

Jungfrau

Wer eine Jungfrau in seinem Leben hat, der hat eigentlich schon gewonnen. Denn die Superpower des Sternzeichens: es kann Probleme binnen Sekunden lösen – oder zumindest hilfreiche Lösungsansätze finden. Auch für andere! Das hat die Jungfrau ihren Fähigkeiten zu verdanken, analytisch zu denken und Ordnung sowie Effizienz in großes Chaos zu bringen. Denn was das Sternzeichen von anderen unterscheidet, ist, dass es die Kraft hat, eine klare Sicht auf Dinge zu haben und gleichzeitig Gedanken zu entwickeln, die für eine positive Veränderung sorgen.