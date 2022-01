Wie“Outlander“-Darstellerin Caitríona Balfe in einem Interview erzählt, würden einige Fans der Serie nicht an ihre Ehe im echten Leben glauben. Deshalb sollen sie Privatdetektive angeheuert haben, um zu beweisen, dass eigentlich sie und ihr Co-Star Sam Heughan zusammen sind.

Fans glauben außerdem, dass der Co-Star der richtige Vater von Caitríonas Sohn sein soll.

„Outlander“-Fans heuerten Privatdetektive an

Manchmal geht Fandom wirklich entschieden zu weit. In einem kürzlichen Interview mit Vanity Fair erzählte die „Outlander“-Darstellerin, wie weit Fans der Serie gegangen sind. Offenbar würde eine kleine leidenschaftliche Gruppe von Fans nicht an ihre Ehe mit Tony McGill glauben, weshalb sie sogar Privatdetektive engagiert haben sollen. Diese sollten beweisen, dass Caitríona in Wirklichkeit mit ihrem Co-Star Sam Heughan zusammen sei. In der Serie spielt er ihre große Liebe Jamie Fraser, doch Fans der Serie tun sich schwer, Fiktion und Realität zu trennen. Seit der Geburt ihres Sohnes trete sie den übergriffigen Fans nun viel misstrauischer gegenüber. „Wenn man ein Kind hat, wird man sehr beschützend“, so die 42-Jährige.

Laut Fans soll Sohn auch von Co-Star sein

Die Fans sind sogar überzeugt davon, dass ihr Sohn eigentlich von ihrem Co-Star ist und nicht von ihrem Ehemann ist. Anlass dafür sollen ähnliche Bettlaken im Hintergrund eines Babyfotos gewesen sein, die denen auf Heughans Fotos ähnelten. Einige obsessive Fans gingen sogar noch weiter und riefen in der Kirche an, in der sie und ihr Ehemann geheiratet haben. Denn sie wollten sich vergewissern, ob die Hochzeit mit McGill tatsächlich „echt“ gewesen ist. Dieser Fan-Schlag verderbe ihr so einiges, erzählt sie im Interview. „Es ist traurig, denn man trifft die nettesten Leute, die Fans der Serie sind. Sie sind super unterstützend und tun die nettesten Dinge. Aber dann gibt es diese kleine Sache, die es einfach verdirbt“, so die Schauspielerin über ihre Fangemeinde.