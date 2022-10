Saturday Night Fever, Die Lugners und viele mehr – es gibt unzählige Reality-TV-Shows, die wir doch alle früher gebingt haben. Aber was wurde eigentlich aus TV-Sternchen wie Tara Tabitha & Co?

Wir verraten es euch!

Wie geht es Richard Lugner?

Richard „Mörtel“ Lugner ist mittlerweile seit Jahrzehnten nicht mehr aus der österreichischen Promi-Welt wegzudenken und hat gerne für die ein oder andere Schlagzeile gesorgt: Von Geliebten, die jünger als seine eigene Tochter sind, einer Kandidatur bei der Bundespräsidentenwahl bis hin zu diversen Skandalen rund um den Opernball, ließ der kultige Bauherr keine Chance aus, um für Medienwirbel zu sorgen. Mittlerweile ist es etwas ruhiger um den bald 90-Jährigen: Laut Medienberichten habe ihn eine Erkältung schlimm erwischt, und außerdem sei sein Hund „Michi“ nach einer Darmoperation auch nicht besonders fit. Deshalb nimmt er sich wohl gerade eine kleine Auszeit. Wir wünschen gute Besserung und hoffen, dass er bis zu seinem runden Geburtstag am 11. Oktober wieder in alter Frische feiern kann! Übrigens: Nina „Bambi“ Bruckner, bekannt aus ihrer Beziehung mit Lugner, mischt mit ihrem neuen Mann Senad Bruckner die neue ATV-Serie „Forsthaus Rampensau“ auf!

Tara: Die Ära geht weiter

Wir alle können uns wohl ziemlich gut an Tara Tabitha und ihre Regenbogenmaschine erinnern, oder? Bekannt aus der ATV-Sendung „Saturday Night Fever“ hausierte die damals 17-Jährige mit ihren Sex-Toys, fuhr „nach Mattersburg zu die Bauern“ und machte generell mit ihrem frechen Mundwerk die ein oder andere Schlagzeile. Wo Tara ist, da ist eine Kamera nicht weit – zum Schmunzeln gibt es so gut wie immer etwas. Mehr davon dürfte es nun aktuell in der neuen ATV-Reality-Show „Forsthaus Rampensau“ ab 6. Oktober auf ATV zu sehen geben – wir versprechen: Es wird wild! Insgesamt neun Promi-Paare ziehen in ein einsames Häuschen in malerischer Kärntner Bergkulisse, um dort für den Sieg und gegen den Auszug zu spielen. Dem Siegerpaar winken 20.000 Euro in bar sowie der Titel „Rampensau 2022“. Für alle Streaming-Fans geht der Reality-Spaß noch am selben Abend weiter: Auf der kostenlosen Streaming-App ZAPPN gibt’s bereits direkt im Anschluss an die Auftaktfolge die nächste Folge von Forsthaus Rampensau!

Vom Model zur Schauspielerin: Larissa Marolt

Die junge Kärntner Hotel-Erbin Larissa Marolt dürfte wohl allen bekannt sein, zumindest durch ihre Teilnahme an „Germany’s Next Topmodel“ und „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus“. Zu Topmodel-Zeiten zog sie kein leichtes Los: Als Gewinnerin von „Austria’s Next Topmodel“ wurde sie direkt nach Deutschland katapultiert, um unter die Fittiche von Model-Mama Heidi-Klum zu geraten. Heute geht es Larissa etwas ruhiger an und arbeitet gekonnt an ihrer Schauspiel-Karriere. Mit Produktionen wie der Fernsehshow „Sturm der Liebe“ oder der Theaterproduktion „Jedermann“ blieb die schöne Kärntnerin Film & Fernsehen mit ihrem Talent erhalten.

Marcell von „Teeanger werden Mütter“

Fünffach-Papa Marcell, bekannt aus der beliebten ATV-Serie „Teenager werden Mütter“, sorgte für viel Aufsehen: Laut eigenen Angaben sei er mit dem reichen Kindersegen beschenkt worden, weil ihm „kein Kondom passe“. Begleitet wurde sein Familien-Leben über Jahre von der Kamera, leider hat das traute Glück weder mit seiner Ex-Frau Vanessa, noch seiner Ex-Freundin Lisa (trotz Liebes-Comeback) gehalten. Im Winter 2022 überschlugen sich dann die Nachrichten: Marcell sei unter anderem wegen Drogen in Untersuchungshaft – nähere Details sind allerdings nicht bekannt. Seither ist es ruhig um den Jung-Papa – auch ATV habe im Moment keinen Kontakt zu ihm.

Molti wird zum Model

Heiß geliebt wurde „Molti“, mit wirklichen Namen Michael Molterer, ebenfalls bekannt durch die Sendung „Saturday Night Fever – So feiert Österreichs Jugend“, von seinen weiblichen Fans. Als „Good Guy“ in der Gruppe Molti, Spotzl, Pichla & Eigi machte der sympathische Niederösterreicher das Nachtleben unsicher. Doch damit war die Karriere im TV für Molti nicht vorbei: Es folgten Auftritte in der Show „Austria’s Next Topmodel“, eine gemeinsame Single mit seinen „Saturday Night Fever“-Kollegen und Staatsmeister 2014 im Gewichtheben. Heute ist Molti Model, Influencer und Mentaltrainer und hat die wilden Party-Zeiten längst hinter sich gelassen.