Oliver Pocher vs. Michael Wendler: Die Streitigkeiten zwischen dem Comedian und dem Sänger hat man in den letzten Wochen live auf Instagram und sogar im TV miterleben können. Doch nun scheint ihnen das alles gleichgültig zu sein.

Gemeinsam performten die beiden nämlich den Wendler-Klassiker “Egal”.

Pocher und Wendler singen “Egal”

2020 wird wohl für vieles in die Geschichte eingehen. Ganz oben auf der Liste ist bestimmt auch der kuriose Instagram-Beef zwischen Olli und Michael, der sogar im TV-Battle “Pocher vs. Wendler” mündete. Anscheinend gehören ihre Streitigkeiten aber nun der Vergangenheit an und die beiden scheinen sich mittlerweile sogar zu respektieren. Zuletzt zeigte sich das, als der Schlagerstar als Überraschungsgast bei einem Live-Gig des Comedians aufgetreten ist. Zusammen performten sie dann sogar den Wendler-Hit “Egal”.

Schauplatz war übrigens Düsseldorf. Dort nahmen Olli und seine Frau Amira im Autokino live eine Folge für ihren Podcast “Die Pochers hier!” auf. Der Auftritt begeisterte die Fans, die ihn in ihren Instagram-Storys teilten.

Wird Oliver Pocher der Trauzeuge von Laura Müller

Bei der Live-Aufnahme in Düsseldorf wurde Oliver Pocher dann auch eine ganz besondere Frage gestellt. Der Wendler plant ja gerade seine Hochzeit mit Freundin Laura Müller. Und weil sich zwischen den ehemaligen Feinden Pocher und Wendler eine so schöne Freundschaft entwickelt hat, kam es bei der Aufnahme dann auch zur Frage: “Olli, würdest du der Trauzeuge von Laura werden? Die hat nämlich noch keinen.” Olli willigte daraufhin sogar zögerlich ein, ruderte dann aber zurück. Ob er zur Hochzeit kommt, ließ er aber noch offen. Na, wir sind gespannt…