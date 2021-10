Der sogenannte „Stufenplan“ der österreichischen Bundesregierung zur Eindämmung der Covid-Zahlen wird geändert: Zwei Stufen werden zusammengelegt; die Antigentests verlieren ihre Gültigkeit.

Bald gilt also die 2,5G-Regel!

Covid-Stufenplan: 2,5G kommt früher

Knapp 300 Covid-Patienten seien derzeit in der Intensivstation. Die Zahl der Infektionen sowie jene der belegten Intensivbetten steigt zuletzt wieder stärker an. Der österreichische Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein erklärt deshalb am Samstag in einem Interview mit Ö1, dass die Regierung den sogenannten „Stufenplan“ zur Eindämmung der Corona-Infektion anpasst.

Konkret gehe es um die Stufen zwei und drei. Diese werden jetzt zusammengelegt. Das bedeutet, dass in Nachtlokalen sowie bei Veranstaltungen ohne zugewiesene Sitzplätze mit mehr als 500 Personen eine 2G-Regel gilt. Es dürfen also nur mehr Geimpfte oder Genesene rein. Gleichzeitig verliert der Antigentest gänzlich seine Gültigkeit.

Zutritt in 3G-pflichtigen Settings bekommen nur mehr Geimpfte, Genesene oder Personen mit aktuellem PCR-Test. Diese Änderung wird häufig auch als 2,5G-Regel bezeichnet. Betroffen sind von dieser Regelung unter anderem Restaurants, Friseure und andere körpernahe Dienstleister sowie Fitnesscenter, Museen, Kinos und andere Kultureinrichtungen.

2,5G-Regel auch am Arbeitsplatz

Die Regelung trete „ohne Vorlauf“ in Kraft – und zwar sobald die 400 Intensivbetten erreicht sind. Mückstein geht davon aus, dass dies bereits Ende nächster Woche passiert.

Auch Arbeitsplätze seien davon betroffen, hier soll es aber eine Übergangsfrist geben. Bis zum 15. November soll dann die 2,5G-Regel fixiert sein.

Für Mückstein ist diese Zusammenlegung der Stufen relevant. Es sei wichtig, zu reagieren, wenn vor allem die Intensivstationen „zunehmend ein Problem bekommen“, erklärt er im Gespräch mit Ö1.

Bundesländer sind strenger als Vorgaben

Die Änderung kommt, nachdem einige Bundesländer ihre Regelungen eigenständig angepasst haben. Zuletzt gab etwa Oberösterreich bekannt, in der Nachtgastronomie sowie bei großen Veranstaltungen eine 2G-Regel einzuführen. In Wien sind Antigentest währenddessen schon seit längerer Zeit nicht mehr gültig. Insgesamt sechs der neun Bundesländer haben in den vergangenen Wochen strengere Maßnahmen als jene der Bundesregierung eingeführt.