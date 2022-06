Kennt ihr das Gefühl, wenn ihr konstant an diese eine Sache denken müsst, die euch ziemlich belastet? Die Chancen stehen gut, dass sich der mühsame Knoten, der euch schon viel zu lange begleitet, endlich löst. Denn im Juni könnte sich das erholsame Gefühl einschleichen, dass ihr von einer großen Last befreit werdet.

Auf welche drei Sternzeichen das am meisten zutrifft, lest ihr hier.

Wassermann

In letzter Zeit fühlt sich der Wassermann öfter mal so, als wäre er all over the place. Während sein Umfeld denkt, dass dieses Verhalten einfach mit der Art des Sternzeichens zu tun hat, stecken in Wahrheit ganz andere Dinge dahinter. Doch der Juni steht ganz im Zeichen des Wassermanns! Denn in diesem Monat kann er die Konstellation der Sterne für sich nutzen und daran arbeiten, was ihn so beschäftigt. So hat er auch die Chance, einen harmonischen und unvergesslichen Sommer zu verbringen und all die Last, die ihn begleitet hat, hinter sich zu lassen.

Fische

Der Fisch reagiert äußerst sensibel auf Personen, die ihm nahestehen. Deshalb ist es umso schlimmer für dieses Sternzeichen, wenn es jemandem, den es liebt, ganz und gar nicht gut geht. Diese Machtlosigkeit ist eine große Last für den Fisch, daher kann er sein Leben momentan nicht ganz so genießen, wie er das normalerweise tun würde. Doch schon bald könnte sich alles fügen und das Tierkreiszeichen wird genau wissen, was es zu tun gilt, damit sich besagte Person, sowie er selbst, befreit fühlt.

Zwillinge

Etwas im Leben vom Zwilling ist gerade unheimlich Energie-raubend. Bisher konnte das Sternzeichen nur mutmaßen, woran das liegen könnte. Doch der Juni bringt nochmal eine Welle an Kraft, die der Zwilling für sich nutzen sollte! Denn so fällt es ihm wie Schuppen von den Augen und er kann daran arbeiten, die Last aus seinem Leben zu verbannen. Damit diese Situation so schnell – oder am besten gar nicht mehr wieder eintritt, heißt es: stark bleiben und sich nicht wieder auf die negativen Energien lassen!