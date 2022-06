Dieses Beziehungs-Comeback kam überraschend. Im März verkündete Nathalie Volk, dass sie wieder mit ihrem Ex Frank Otto zusammen ist. Nun plaudert die Ex-GNTM-Kandidatin pikante Details über ihre neue alte Liebe aus.

So verrät Nathalie in einem exklusiven Interview mit RTL, dass sie mit Frank Otto den besten Sex ihres Lebens hatte.

Nathalie Volk spricht über Liebescomeback mit Frank Otto

Ja, die ehemalige GNTM-Kandidatin Nathalie Volk ist wieder mit ihrem Ex, dem Unternehmer Frank Otto zusammen. Und das sollen auch alle sehen. Das Paar zeigte sich jetzt erstmals nach dem Liebescomeback wieder gemeinsam auf einem Event in Hamburg. Im Zuge dessen standen Nathalie und Frank auch Journalisten Rede und Antwort.

In einem Interview mit RTL haben die Influencerin – die sich jetzt übrigens Miranda DiGrande nennt – und der Multimillionär über ihre Beziehung gesprochen. Natürlich ging es dabei aber auch um ihre Trennung. Zur Erinnerung: Das Paar hatte sich im Jahr 2020 überraschend nach fünf Jahren Beziehung getrennt. Nur wenige Monate danach gab Nathalie ihre Verlobung mit Timur A., einem ehemaligen Mitglied der berühmt-berüchtigten „Hells Angels“, bekannt. Zu einer Hochzeit kam es allerdings nicht.

„Ich hatte mit Frank den besten Sex meines Lebens!“

Und nun scheint Nathalie tatsächlich wieder ganz in love mit ihrem Ex-Partner Frank Otto zu sein. Was den damaligen Trennungsgrund betrifft, nimmt Nathalie kein Blatt vor den Mund. „Ich möchte meine eigene Familie und Kinder haben“, verrät sie. Der Unternehmer teilt ihren Wunsch nur bedingt – er hat bereits vier Kinder. „Die Trennung hatte ihre Gründe, wir haben viel über die Vergangenheit zu reden“, ergänzt Frank. Der Unternehmer verrät außerdem, dass sie sich gerade komplett neu kennenlernen und die Zukunft durchaus gelassen sehen. „Ich denke nicht unbedingt, dass ich der Mann sein muss, der Nathalie glücklich macht für alle Zeit“, gesteht er. Er wolle aber die Zeit, die sie miteinander verbringen, in vollen Zügen genießen. Und das dürften sie wohl auch …

Nathalie plaudert dann nämlich sogar Details zu ihrem Sexleben aus. „Mit Frank hatte ich den besten Sex in meinem Leben, weil ich auch mit ihm viel Spaß hatte. Und er ist ein erfahrener Mann.„, verrät sie in dem Interview. Versteckt sich dabei vielleicht sogar ein kleiner Seitenhieb auf ihren Ex-Verlobten Timur A.? Das ist natürlich Interpretationssache, aber die Influencerin kommt in dem Interview auch direkt auf ihren Ex-Freund zu sprechen.

Der Unternehmer habe Nathalie gerettet

„Ich bereue die Beziehung nicht, ich habe mich aber in die falsche Person verliebt“, sagte sie über ihren Ex-Verlobten Timur. „Frank ist auf jeden Fall ein netterer Mensch als Timur. Er hat mir auch geholfen, da rauszukommen.“ Für Rocker wanderte sie damals in die Türkei aus. In dem Interview gesteht sie, dass die Rückkehr nicht ganz unproblematisch war. „Frank hat mich rausgekauft“, erzählt Nathalie. Dann verbessert sie sich und meint, dass Frank Otto ihr bei der Trennung geholfen habe. Was sie letztendlich damit sagen wollte, wird nicht so ganz klar. Sie ist dem Unternehmer aber jedenfalls sehr dankbar.

Und fest steht: die zwei verbindet eine ganz besondere Beziehung. „Frank und ich haben eine besondere Verbindung“, so das Model. Die Ex-GNTM-Kandidatin begründet die starke Connection damit, dass sie ihn bereits kennt, seit sie 18 ist. „Er war mein erster Freund […] Er kennt mich am besten, weiß alles über mich.“ Er sei für sie dadurch auch eine Art „Vaterersatz“ geworden.

Der Altersunterschied von 39 Jahren sei für die Schauspielerin allerdings gar kein Problem. Frank habe „eine junge Seele“, da spielen Falten keine Rolle. Weiters erklärt sie: „Für uns war auch der Altersunterschied nicht so das Herausragende, wie für Außenstehende. Wir hatten oft dieses ‘Bonnie and Clyde’-Feeling. Wir waren gefühlt gegen den Rest der Welt unterwegs.“