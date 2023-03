Die Emojis auf unseren Smartphones bekommen Zuwachs! Denn mit dem neuen Update auf das iPhone Betriebssystem iOS 16.4 kommen gleichzeitig auch neue Smileys, Hände, Herzen und Co. Und zwar 31, um genau zu sein!

Mit dabei: Ingwer, ein pinkes Herz und (unser persönliches Highlight) ein Elchkopf.

Das sind die neuen Emojis

Ob Chilischote, Äffchen oder Clownsgesicht – ohne Emojis wären viele Nachrichten nur halb so lustig. Auch zweideutige SMS würden ohne den kleinen Bildchen wohl nur halb so viel Sinn ergeben. Nun haben wir Good News für alle Fans der kleinen Symbole! Denn neue Emojis, die unseren Messages mehr Persönlichkeit verleihen sollen, stehen bereits in den Startlöchern, wie unter anderem auf Emojipedia zu lesen ist. Und klar ist: Die neuen Bildchen bringen durchaus Potenzial mit sich!

Bereits Mitte 2022 hatten die Entwickler:innen die neuen Symbole angekündigt. Danach hieß es aber vor allem eines: geduldig sein! Doch endlich tut sich was. Noch im Laufe des Monats sollen die neuen Emoticons für alle Nutzer:innen verfügbar sein. Insgesamt sind es 21 neue Emojis, die uns Apple innerhalb des nächsten Updates von iOS 16.4 zur Verfügung stellen wird. Berücksichtigt man die fünf verschiedenen Hautton-Optionen für die menschenbasierten Emojis, dann sind es sogar 31. Auch bei Android-User:innen dürften die neuen Symbole bald bei einer Aktualisierung über den Play Store auftauchen.

Neue Herzfarben, „Schock“-Emoji und Elchkopf

Zu den Highlights des Updates zählt ganz klar das langersehnte Herz in Pink, das darüber hinaus noch in Grau und Blau erscheint. Zudem gibt es endlich auch ein “Schock”-Emoji und zwei neue High-Five-Gesten nach links und rechts. Aber nicht nur menschliche Ausdrucksweisen und Herzen kommen hinzu, auch bei den Tieren gibt es Zuwachs. Die tierische Zugabe beinhaltet: eine Qualle, einen Esel, eine Gans, eine Amsel und, unseren Favoriten, einen Elchkopf. Natürlich gibt es noch mehr neue Symbole, von denen wir nicht wussten, dass sie uns gefehlt haben. So wird die Emoji-Liste durch einen einzelnen Flügel, Ingwer und Erbsen in der Schale ergänzt. Aber auch Musikfreunde können sich freuen, denn mit Rassel und Flöte kommen gleich zwei neue Instrumente hinzu.

Wie bei jedem Emoji-Upgrade gilt aber auch hier wieder: User:innen, die ältere Betriebssysteme-Versionen verwenden, können die neuen Symbole nicht sehen. Also nicht wundern, wenn ihr nicht sofort das gewünschte Feedback zu einem neuen Emoticon bekommt. 😉