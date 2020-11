Die kalten Tage kommen immer näher. Doch mit warmen Winterjacken und Mänteln sind wir gewappnet für die eisige Kältefront. An einem coolen Style darf es dabei aber nicht mangeln! Deshalb haben wir die aktuellen Trends für euch im Überblick.

Und das Beste: Die Mäntel kosten alle unter 100 Euro!

1. Teddymantel

Die flauschigen Modelle sind die beste Alternative zu Fake-Fur-Winterjacken. Außerdem sind sie chic und sportlich zugleich. Ein perfekter Allrounder für den Alltag.

Und diese Modelle gibt’s unter 100 Euro:

In Beige von Vero Moda, € 69,99

Kurzmantel von H&M, € 69,99

2. Pufferjacke

Das absolute Kälteschutzschild! Die Pufferjacke ist perfekt für alle, die eine Extraportion Wärme brauchen. Extradick und in Knallfarben sind Pufferjacken definitiv ein wetterfester Hingucker.

Wie wär’s mit diesen Jacken unter 100 Euro?

Pufferjacke in Mintgrün von Weekday, € 80

In Ziegelrot von Only, über zalando.at, € 44,99

3. Wickelmantel

Der Klassiker unter der Winterbekleidung: Das Wickel-Modell ist eine gute Möglichkeit, um die Taille zu betonen. Besonders cool wirkt der Wickelmantel außerdem als Kontrast zum legeren Chiller-Look.

Doppelreihiger Mantel von Monki, € 80

Langer Mantel von Pieces, € 89,99

4. Bikerjacke

Ein Revival feiern die gefütterten Bikerjacken aus den späten 80er Jahren. Übergroß und im Used-Look sind sie in dieser Saison so ziemlich überall erhältlich. Als Kontrast gerne ein warmes Maxikleid darunter tragen – so wird das Winter-Outfit zum absoluten Hingucker!

Unsere Favoriten sind diese Modelle unter 100 Euro:

Oversized Bikerjacke von Mango, € 99,99