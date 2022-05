Wir alle erinnern uns an die schreckliche Tragödie beim Astroworld-Festival am 5. November 2021, als bei der Performance von Travis Scott Massenpanik ausbrach. Zehn Menschen kamen dabei ums Leben und mehrere hundert wurden verletzt. Während Fans von „The Kardashians“ eigentlich damit gerechnet hatten, dass der Vorfall in der aktuellen Folge zur Sprache kommt – die Tragödie passierte zur selben Zeit, als die Episode gedreht wurde – sorgt stattdessen ein ganz anderes „Thema“ für Aufregung: Jeder spricht nur über das peinliche Gurken-Schneiden von Kendall Jenner.

Wir fragen uns also: Ist die skurrile Szene nur inszeniert, damit wir vom offensichtlichen Totschweigen der Astroworld-Tragödie abgelenkt werden?

Kendall Jenner: Ist das absurde Gurken-Schneiden nur ein Ablenkungsmanöver?

Momentan beherrscht eine neue, ziemlich skurrile Szene aus der aktuellsten Folge von „The Kardashians“ unsere Social-Media-Kanäle: Kendall schneidet eine Gurke auf die wahrscheinlich absurdeste Art und Weise. Gefundenes Fressen für die Online-Community: Auf Instagram, Twitter, TikTok & Co finden sich mittlerweile unzählige Postings, die sich über das Model lustig machen. Und ganz ehrlich: Wer kann es den Usern schon verübeln, schließlich bietet diese Szene einfach eine Steilvorlage.

Mittlerweile machen unzählige Videos im Netz die Runde, in denen Kendall parodiert und ihre etwas eigenartige Schneidetechnik, bei der sie ihre Hände ungewöhnlich überkreuzt, parodiert werden.

Netz lacht über Kendall Jenner

Während die einen dieselbe Technik bei den verschiedensten Gemüsesorten anwenden, zeigen andere, wie das Model womöglich andere „everyday tasks“ erfüllt. Auch wir können nicht anders als schmunzeln – die Szene ist nämlich viel zu gut, um wahr zu sein.

Gleichzeitig fragen wir uns aber auch, ob die Absurdität dieser Szene womöglich absichtlich so inszeniert wurde. Denn sind wir uns ehrlich: Einfach niemand schneidet eine Gurke so umständlich! Unsere Vermutung: Mit der Szene will von der Astroworld-Tragödie ablenken, und davon, dass sie in der Episode kein einziges Mal thematisiert wird. Stattdessen zeigen die Produzenten einfach einen völlig sinnbefreiten Handlungsstrang im Leben von Modell Kendall Jenner. Schon praktisch, dass die Gurkenschneidetechnik des Models jetzt auch noch viral geht und stattdessen die Tatsache, dass Astroworld in der aktuellen Folge einfach unter den Teppich gekehrt wird, damit einfach untergeht.

Astroworld wird mit keinem Wort erwähnt

Dass der Skandal rund um das Festival in der aktuellsten Episode mit keinem Wort erwähnt und sogar bewusst verschwiegen wird, zeigen die Szenen bei der Geburtstagsfeier von Mama Kris Jenner. Denn während die mit Freunden und Familie ihren Geburtstag in ihrem Haus in Calabasas feiert, fällt auf, dass Kylie und Kendall fehlen.

Die beiden Schwestern feiern zu dem Zeitpunkt am Astroworld Festival von Kylies Freund Travis Scott. Aber das kommt nicht zur Sprache. Stattdessen wird eiskalt gelogen und behauptet, Kendall sei in Miami. Fans wissen allerdings ganz genau: Kris‘ Geburtstagsparty und das Festival fanden damals am selben Abend statt. Das beweisen auch die unzähligen Instastorys der Kardashians, die fleißig von beiden Veranstaltungen posteten. Kendall war damals zwar auch in Miami, allerdings erst am 12. November – also eine Woche nach Kris‘ Geburtstag und dem Konzert.

Dass in der Timeline also etwas nicht stimmen kann, war „Kardashian“-Fans deshalb sofort klar. Via Twitter machen einige sofort darauf aufmerksam, dass Kendall Jenner definitiv nicht in Miami gewesen sein kann, weil sie gemeinsam mit Kylie in der VIP-Lounge am Astroworld-Festival in Houston war, um Travis Scott performen zu sehen.

Netter Versuch, liebe Kardashians! Aber die Tragödie ganz auszusparen und das, obwohl ihr so konsequent postet, geht gar nicht.

