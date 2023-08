Wir liiieeeeben Festivals! Und das nicht nur wegen der Musik und den chilligen Vibes, sondern vor allem auch wegen der Fashion. Festival-Looks hit different! Und weil wir uns einfach nicht entscheiden können, welcher Festival-Style uns am besten gefällt, haben wir hier gleich drei Outfits zum Nachstylen für euch.

Von Sporty bis zum Hippie-Vibe – da ist für jede und jeden etwas dabei!

Festival-Looks: Top gestylt zu den Konzert-Highlights

Mit diesen Festival-Looks geht’s top gestylt zu euren Lieblingskünstlern und -künstlerinnen! Pro-Tipp: Auf gute Schuhe setzen, die nicht nur bequem sind, sondern auch Wind und Wetter trotzen 😉

Sporty-Spice

It’s Festival-Season! Das heißt coole Looks, geile Beats und natürlich tanzen, was das Zeug hält! Da muss ein gemütliches Outfit her, das aber auch Styling-technisch mithalten kann. Deshalb kombinieren wir Bermuda-Denim-Shorts mit einem schlichten Tanktop und peppen den Look mit stylishen Details auf. So wie hier mit Leder-Chucks, silbernen Hoops und einer sportlichen Crossbody-Bag für Deo, Wasserflasche & Co. Lässige Cap dazu und schon kann die Party losgehen!

Hippie-Vibes

Ein bisschen Hippie- und Boho-Vibes dürfen auf bei Festival-Looks auf keinen Fall fehlen! Aka: wir mixen Fransen, Hüte, Cowboy-Boots & Co – mehr ist mehr, lautet unser Styling-Motto. Wir haben uns für den Boho-Look für dieses Kleid in Rostbraun mit Fransen entschieden. Bei den Accessoires müsst ihr euch auf keinen Fall zurückhalten: Boots, cooler Hut, gaaaaanz viel Schmuck und Bauchtasche sind die perfekten Festival-Begleiter!

Biker-Babe

Wo sind die Biker-Babes unter euch? Ihr werdet dieses Outfit lieben! Es zählt definitiv zu den Klassikern unter den Festival-Looks. Mix and Match lautet hier die Devise. Wir kombinieren ein Häkel-Top mit blau -weißem Fransen-Rock, dazu Doc Martens und Fischerhut. Cute Ohrringe mit Perlen-Details und eine praktische Bauchtasche runden den Look ab. Das nächste Festival kann kommen!