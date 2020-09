View this post on Instagram

Kokosöl ist ein echter Allrounder. Wir stellen heute drei Fakten über Kokosöl vor. 🥥 Fakt 1 – Kokosöl ist gesund 🤩 Das Öl gilt als eines der natürlichsten Öle. Es wirkt sich positiv auf die Blutfettwerte aus, kann aber auch sehr gut zur Gewinnung von Energie genutzt werden. Dabei lagert sich das Öl nicht so sehr in Fettdepots ein, eignet sich also auch bei Diäten. Zudem ist Kokosöl leicht verdaulich. Fakt 2 – Kokosöl eignet sich zum Backen, Braten und Kochen🍳 Industrieprodukte und auch anderen pflanzlichen Ölen sollte man aufgrund schädlicher Transfettsäuren in der Küche nicht zu sehr erhitze. Sie wirken sich schlecht auf Blutfettwerte aus. Da Kokosöl wenige ungesättigte Fettsäuren hat, aus denen Transfettsäuren entstehen können, passiert das weniger. Das Öl ist entsprechend gut erhitzbar und entwickelt erst bei höheren Temperaturen schädliche Transfettsäuren. Fakt 3: Kokosöl ist ein Beautyspezialist🧴 Das Allrounder-Öl sorgt für reine, gesunde und entspannte Haut mit einem frischen Teint. Es soll sogar bei Herpes und Cellulite helfen. In den Haaren als Maske über Nacht pflegt es und macht die Haare geschmeidig. Auch in der Badewanne lässt es sich verwenden oder für eine entspannende Massage.