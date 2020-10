Ein Mitarbeiter aus dem engsten Kreis des österreichischen Bundeskanzlers ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Sebastian Kurz sowie Vizekanzler Werner Kogler und alle anderen Mitarbeiter aus dem näheren Umfeld will man noch am 5. Oktober testen.

Das erfuhr die APA aus dem Kanzleramt.

Sebastian Kurz sagt alle Termine ab

Bis zum Vorliegen des Ergebnisses haben Sebastian Kurz und Werner Kogler alle Termine abgesagt. Umgehend nach Bekanntwerden des positiven Testergebnisses habe man zudem die Informationskette gestartet. Das versicherte das Kanzleramt. Als Vorsichtsmaßnahme werde man alle Kollegen aus dem Umfeld des Mitarbeiters noch am Montag testen. Kurz und Kogler seien am Mittwoch das letzte Mal mit dem Mitarbeiter in Kontakt gewesen. Sie teste man ebenfalls noch am Montag. Der Betroffene habe am vergangenen Dienstagabend aber noch ein negatives Testergebnis gehabt.

Corona-Situation in Österreich

Aktuell sind 8.084 Personen mit Covid-19 infiziert. Von vierten auf fünften Oktober sind 465 Personen genesen. In der gleichen Zeit kamen 750 neue positive Corona-Tests und 465 Genesene hinzu. Wien ist nach wie vor am stärksten betroffen mit 315 neuen Infektionen. Jeweils 106 neue Infizierte gibt es in Oberösterreich und Tirol. In Niederösterreich kommen 97 neue positive Fälle hinzu.