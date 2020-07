Charlize Theron verkündete in einem Interview, dass sie eine Fortsetzung von “The Old Guard” machen möchte. Der Film zählt seit Juli zu der Top-Ten-Liste auf Netflix.

Die Fans von Charlize Theron dürfen sich vielleicht auf eine Fortsetzung von “The Old Guard” freuen.

Der neue Netflix-Hit “The Old Guard”

Anfang Juli wurde der Film auf Netflix veröffentlicht und zählt seitdem zu den beliebtesten Streifen der Plattform. Schon nach kürzester Zeit wurde der Film in der Top-Ten-Liste aufgezählt. Darin spielt die Südafrikanerin die unsterbliche Kämpferin Andy, die Teil einer Söldnertruppe ist. Andy, die Älteste der Unsterblichen, kämpfte bereits seit Jahrtausenden in dieser Gruppe. Die Söldner unglaubliche Heiltypen. Gemeinsam kämpfen die Unsterblichen für das Gute auf der Welt, was sie im Laufe der Jahrhunderte zu einer Art Familie zusammengeschweißt hat.

Charlize Theron will eine Fortsetzung machen

Jetzt gibt es Gerüchte, dass es eine Fortsetzung des Netflix-Films geben wird. Denn das deutete die Hauptdarstellerin Charlize in einem Interview mit Variety an. Auf die Frage, ob es eine Fortsetzung geben wird antwortete sie: “Wir brauchen jetzt zwar erst eine Pause, aber wir wollen es alle, deswegen bin ich mir sicher, dass die Gespräche dann beginnen werden!” Es scheint so, als ob ein weiterer Teil geplant wäre. Von Netflix selbst ist aber bisher noch nichts bestätigt worden. Wir sind gespannt!